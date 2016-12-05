Сеть патриотических клубов создадут на Сахалине

Областной центр внешкольной воспитательной работы планирует охватить патриотическими клубами Сахалин и Курилы.

Об этом сообщил директор учреждения Владимир Чувилин сегодня в Южно-Сахалинске на открытии цикла семинаров, посвящённых актуальным вопросам гражданского и военно-патриотического воспитания детей и молодёжи. По его словам, на сегодняшний день патриотический дух российской молодёжи поднимают с помощью кадетского и юнармейского движения, культурно-исторических традиций российского казачества и т.д.

- С этого года на базе нашего учреждения создаётся ресурсный центр развития дополнительного образования. В нём будут работать специалисты по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, - рассказал Чувилин. - Кроме того, перед нами стоит ряд задач, которые необходимо решить в ближайшее время. Одна из них – создание сети патриотических клубов по всей области. На сегодня у нас существуют клубы, которые проводят большую плодотворную работу с детьми. Их воспитанники уже заявили о себе на общероссийском уровне. Думаю, что это движение должно активизироваться и давать свои результаты в каждом муниципалитете.

На семинар съехались около 60 человек из разных уголков Сахалина и Курил. Среди участников не только педагоги, но и представители совета ветеранов и других общественных организаций. Также на мероприятие пригласили специалиста отдела гражданско-общественного воспитания детей Дворца детского и юношеского творчества Санкт-Петербурга. В течение четырёх дней эксперты смогут познакомиться друг с другом, обменяться опытом работы, презентовать свои интересные наработки, а также наметить отправные точки для дальнейшего сотрудничества и найти партнёров для своей педагогической работы.

- Мы сегодня собрались по очень важному вопросу. Он актуален не только для работников образования, но и для всего российского общества, - отметил Чувилин. - Сегодня известные социологи и политологи не зря хотят выдвинуть патриотическое воспитание на уровень национальной идеи. К примеру, в США только на эти цели выделяют средства, равные бюджету образования всей нашей страны. Во всех развитых странах этому уделяется первостепенное значение. Думаю, мы тоже не будем отставать от остальных.