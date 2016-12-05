Сеть патриотических клубов создадут на Сахалине
Областной центр внешкольной воспитательной работы планирует охватить патриотическими клубами Сахалин и Курилы.
Об этом сообщил директор учреждения Владимир Чувилин сегодня в Южно-Сахалинске на открытии цикла семинаров, посвящённых актуальным вопросам гражданского и военно-патриотического воспитания детей и молодёжи. По его словам, на сегодняшний день патриотический дух российской молодёжи поднимают с помощью кадетского и юнармейского движения, культурно-исторических традиций российского казачества и т.д.
- С этого года на базе нашего учреждения создаётся ресурсный центр развития дополнительного образования. В нём будут работать специалисты по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, - рассказал Чувилин. - Кроме того, перед нами стоит ряд задач, которые необходимо решить в ближайшее время. Одна из них – создание сети патриотических клубов по всей области. На сегодня у нас существуют клубы, которые проводят большую плодотворную работу с детьми. Их воспитанники уже заявили о себе на общероссийском уровне. Думаю, что это движение должно активизироваться и давать свои результаты в каждом муниципалитете.
На семинар съехались около 60 человек из разных уголков Сахалина и Курил. Среди участников не только педагоги, но и представители совета ветеранов и других общественных организаций. Также на мероприятие пригласили специалиста отдела гражданско-общественного воспитания детей Дворца детского и юношеского творчества Санкт-Петербурга. В течение четырёх дней эксперты смогут познакомиться друг с другом, обменяться опытом работы, презентовать свои интересные наработки, а также наметить отправные точки для дальнейшего сотрудничества и найти партнёров для своей педагогической работы.
- Мы сегодня собрались по очень важному вопросу. Он актуален не только для работников образования, но и для всего российского общества, - отметил Чувилин. - Сегодня известные социологи и политологи не зря хотят выдвинуть патриотическое воспитание на уровень национальной идеи. К примеру, в США только на эти цели выделяют средства, равные бюджету образования всей нашей страны. Во всех развитых странах этому уделяется первостепенное значение. Думаю, мы тоже не будем отставать от остальных.
По словам методиста областного центра внешкольной воспитательной работы Татьяны Первухиной, главная задача семинаров – найти приёмы для дальнейшей мотивации педагогов и родителей формировать и развивать чувство патриотизма в детях.
- Мы считаем, что в рамках воспитательной работы не нужно ограничиваться только диалогом. Со школьниками необходимо проводить различные акции, флешмобы, исследования, заниматься поиском неизвестных героев Великой Отечественной войны, чьи личности до сих пор не установлены, - добавила Первухина. – Такую работу мы стараемся проводить как можно чаще. Подобные мероприятия проходят почти каждый месяц. В этом году детей также ждёт масса интересных занятий.
В рамках семинара пройдут круглые столы на тему патриотизма и гражданственности как базовых национальных ценностей. Один из дней будет посвящён подготовке молодёжи к службе в армии. 1 февраля участники отправятся на базу ДОСААФ, где смогут присутствовать на открытых спортивных и военно-прикладных занятиях. Другая часть семинаристов в этот же день посетит областной краеведческий музей, где для них организуют лекции на тему Второй мировой войны, а также проведут мастер-класс по поисковой научно-исследовательской деятельности.
По итогам семинара планируется выпустить сборник-пособие. Издание затем распространят по всем муниципалитетам. Кроме того, все предложения, озвученные на мероприятии, войдут в концепцию и план работы нового центра патриотического воспитания при учреждении внешкольной воспитательной работы.
Комментарии
Самая большая проблема, с которой столкнётся поколение современных манагеров - это телевидение. Отсюда и главный вопрос как современная патриотическая работа будет нивелировать это явление?Что сможет противопоставить интернету? Рассматривать скучные слайды и слушать утомительные рассказы сегодня горят желанием не многие дети. Практика, максимальная связь со святынями, военной подготовкой и природой, поэзия, живопись, спорт - вот, что должно работать.