Вандализм южносахалинцев распространился на катки

Администрация Южно-Сахалинска в очередной раз обратилась к горожанам с просьбой бережно относиться к каткам. Информацию об этом сегодня распространила пресс-служба мэрии.

Просьба властей областного центра вызвана актом вандализма на ледовой площадке в районе собора Рождества Христова. В субботу неизвестные пробили здесь лед до асфальта.

Сотрудники подрядной организации, в чьи обязанности входит обслуживание городских катков, оперативно реагируют на подобные происшествия. И в этот раз ледовое покрытие было восстановлено в короткие сроки.

- Мы в этот же день заделали дыру, тем самым уберегли катающихся от серьезных травм, - сказала представитель компании-подрядчика Анна Вовк. - И это не единичный случай. С небрежным отношением к нашим объектам со стороны горожан приходится сталкиваться часто. Но до сих пор непонятно, зачем это делается, какая цель преследуется. Я сама несколько раз наблюдала, как ребенок специально лезвием крошит лед, а рядом стоящий родитель не обращает на это внимания.

Сегодня в городском округе функционирует 21 каток, в том числе по одному в Новоалександровске, Луговом, Синегорске, Санаторном, Березняках, Хомутово и Октябрьском. Бесплатные ледовые площадки, находящиеся в ведении муниципального учреждения «Спортивный город», будут работать до середины марта.