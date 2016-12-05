Житель Южно-Сахалинска провалился в канализационный люк

Житель Южно-Сахалинска в минувшие выходные провалился в канализационный люк. Инцидент произошел под вечер в субботу в районе перекрёстка улиц Дружбы и Комарова в планировочном районе Луговое.

Алексей А. подъехал на парковку, чтобы сходить в торговый центр «Юг», расположенный через дорогу. Через доли секунды, после того как мужчина открыл дверь автомобиля и сделал шаг на улицу, он оказался в яме. Не уйти под землю с головой молодому человеку помогла скорость реакции – он успел упереться локтями о края люка, рассказала РИА «Сахалин-Курилы» супруга Алексея Светлана.

- Недавно на этом месте велись работы, я видела трактор, который что-то копал. На это время территорию огораживали лентой. Когда работы закончились, ограждение убрали. Не знаю, был ли открыт люк раньше, мы это заметили, только когда муж провалился, - рассказала Светлана.

Судя по фотографии, которую она сделала, дырка в земле была прикрыта снегом.

Утром в понедельник Светлана сообщила об открытом люке в местную управляющую компанию, которая в свою очередь пообещала передать заявку в городской водоканал, ответственный за канализационные люки. В УК «ЖКХ Луговое» нам подтвердили, что такая заявка была и уже передана в горводоканал.

В данный момент, по словам Светланы, люк всё еще открыт. В диспетчерской городского водоканала ответить, когда люк будет закрыт, нам не смогли. Диспетчер сказала, что полномочий на это у неё нет.