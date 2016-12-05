Российские паралимпийцы выступили на горнолыжном турнире в Южно-Сахалинске

На СТК «Горный воздух» прошел второй отборочный этап абсолютного первенства области по горнолыжному спорту, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта.

В нем участвовали около 70 человек, в том числе и лидеры этого вида спорта в области и России Владислава Буреева, Дмитрий Ульянов, Алексей Жилин. Они выступили в супергигантском слаломе.

Открывающими соревнований стали призеры Паралимпийских игр в Сочи и члены сборной России с поражением опорно-двигательного аппарата. Они уже приступили к тренировкам на склонах СТК под руководством главного тренера Александра Назарова.

- У нас было два дня для акклиматизации, сегодня мы приступаем к нормальному тренировочному процессу. За два дня успели просмотреть ваши трассы, нам очень нравится. Ребята тоже довольны, - отметил наставник сборной.

График у гостей жесткий, в день у них по три тренировки – две на горе и одна в тренажерном зале. Им ежедневно обеспечивают сбалансированное спортивное питание, наблюдение медиков и массаж.

- Мы с удовольствием стали открывающими островного турнира. Если можем чем-то помочь, то всегда рады, – рассказал победитель этапов кубков Европы и чемпионатов России Александр Ветров.

У девушек в возрастной категории U-14 победила Дарья Медзиновская, которой немного уступила Лина Литвинова. Лола Удод поднялась на третье место.

В группе U-16 победу одержала мастер спорта международного класса Влада Буреева. Второе место у Софьи Матвеевой, третье – у Эллины Дьяченко.

В возрастной категории U-16 первенствовал Дмитрий Ульянов, вторым был Алексей Жилин, третьим – Александр Воронов. У юношей первым стал Герман Малышев, Вадим Марков – вторым, Эдуард Сидоренко – третьим.

Паралимпийская сборная страны в Южно-Сахалинске пробудет до 10 февраля, затем спортсмены отправятся на старты в Корею. Уже 23 февраля они вновь прибудут на Сахалин, чтобы принять участие в чемпионате России по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.