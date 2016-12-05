Сахалинка обвинила мужа в побоях, чтобы завладеть квартирой

Жительница Поронайского района оболгала мужа, чтобы жить одной в их общем доме.

Она сообщила полиции, что супруг ее избил, сообщает пресс-служба управления МВД России по Сахалинской области. В январе 32-летняя женщина обратилась в местный отдел полиции, сообщив, что в ходе бытовой ссоры ее избил муж.

- В полиции её предупредили об уголовной ответственности за сообщение ложных сведений о совершении преступления, но гражданка всё равно подала в правоохранительные органы письменное заявление о том, что супруг нанёс ей побои, - сообщает пресс-служба.

В ходе проверки участковый уполномоченный полиции установил, что изложенные в заявлении женщины сведения не соответствуют действительности. Оказалось, что конфликт между супружеской парой действительно был, однако телесных повреждений мужчина ей не наносил.

Выяснилось, что женщина намеренно ввела в заблуждение сотрудников органов внутренних дел, чтобы выгнать мужа из дома и жить в нём одной.

Теперь жительница Поронайского района подозревается в заведомо ложном сообщении о совершении преступления, заведено уголовное дело. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция за заведомо ложный донос, - лишение свободы на срок до двух лет.