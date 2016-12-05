Гектар аборигенов

У представителей коренных этносов Сахалина появился стимул для развития новых направлений деятельности

Земля поддержит

Представители коренных малочисленных народов Сахалина станут участниками ярмарок выходного дня в областном центре. Им не придется платить за торговые места в течение всего года. Продукция их традиционных промыслов будет проходить сертификацию прямо на месте, в выездной лаборатории. Такой порядок вводится по инициативе управления коренных малочисленных народов Севера аппарата губернатора и правительства области. Его специалисты уже провели все согласования с министерством торговли и продовольствия региона. Теперь желающие торговать должны подать заявки – и путь на ярмарку открыт. Нивхи из села Чир-Унвд Тымовского района первыми среди своего сообщества получили 10 гектаров земли в рамках программы «Дальневосточный гектар». Это позволит им заняться сельским хозяйством. Конечно, принято считать основными занятиями аборигенов охоту и рыболовство. Но если взять Перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ, утвержденный распоряжением правительства страны, то в нем есть земледелие, разведение и переработка лекарственных растений, рассказывает Екатерина Королева, член Общественной палаты Сахалинской области. Полученная в рамках дальневосточного гектара земля будет хорошим подспорьем. В том же Чир-Унвде, где нелегко найти работу, гектары помогут решить проблему занятости. А на островном рынке благодаря этому появятся экологически чистые продукты, дикоросы и пр. Активность нивхов Чир-Унвда в получении земельных участков – пример позитивного влияния новой экономической политики и подтверждение актуальности новой Концепции устойчивого развития коренных этносов Сахалина на 2017 – 2025 годы. В ее проекте (принять концепцию предполагается через полгода) – разделы по сохранению исконной среды обитания; развитию и модернизации традиционной хозяйственной деятельности коренных этносов, а также специальные меры поддержки. О том, как реализовать эти направления, шла речь на последнем в 2016 году заседании Совета коренных малочисленных народов Севера области при губернаторе региона.

Звание для мастера

Кстати В области возрождается оленеводство. С сентября 2017 года предлагается направлять представителей КМНС на обучение по специальности оленевод-механизатор. Есть намерение возродить традиционное собаководство. С региональным агентством по рыболовству решается вопрос о выделении собаководам квот на вылов рыбы.

В проект новой концепции заложили те предложения, которые звучали от самих коренных жителей. В частности, учтены замечания лидера островных аборигенов Федора Мыгуна о выделении квот водных биоресурсов для самообеспечения общин и о предоставлении коренным этносам возможности заниматься традиционными промыслами – рыболовством, охотой, сбором дикоросов – на территории заказника «Северный». Представителей коренных народов радует, что губернатор Олег Кожемяко поддержал большинство из звучавших на заседании предложений и дал ряд поручений, которые касаются всех сфер жизни аборигенов. – Многие проблемы ставились и раньше. Однако, была, видимо, нужна политическая воля главы области, чтобы эти важные вопросы получили развитие как вектор государственной национальной политики в регионе, – отметила Екатерина Королева. – Губернатор поддержал мое предложение о создании Реестра коренных малочисленных народов Севера (в том числе общин коренных этносов). Можно было бы определить это полномочие для муниципалитетов, которые являются местами традиционного проживания коренных народов. Новые направления в концепции потребуют обновления нормативно-правовой базы. На заседании Совета Королева высказала предложение областному министерству культуры и архивного дела – разработать Положение о присвоении звания «Мастер художественных промыслов и народных ремесел коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» с их обязательным материальным стимулированием. Пора определить механизм поддержки знатоков родных языков, работающих по методике «Родовое гнездо». – Концепция – это общая стратегия с четкими ориентирами комплексного подхода в развитии инфраструктуры, традиционных промыслов, культуры и спорта, образования и здравоохранения, общин и иных общественных объединений коренного сообщества. Она заработает тогда, когда появятся критерии качества жизни нивхов и нанайцев, эвенков и уйльта (ороков). Поэтому сначала нужно разработать эти критерии, – сказала Королева. – Инструментом воплощения концепции в жизнь должна стать новая госпрограмма поддержки коренных этносов. Над ней сейчас работают областные министерства и муниципалитеты, где проживают аборигены.

Ветер перемен

В более отдаленной перспективе – создание регионального Фонда поддержки аборигенов. Их представители давно готовы к переходу на новый уровень взаимодействия с властью и недропользователями благодаря десятилетнему опыту реализации Плана содействия развитию коренных этносов Севера. Новая Концепция и новый формат сотрудничества ориентируют сообщество коренных жителей Сахалина на большую самостоятельность, включение своих промыслов в коммерческую деятельность. Это – мировая тенденция. Кстати, на Сахалине наработан и опыт участия некоторых общин в коммерческой деятельности. Возможности развиваться и жить достойно есть, но важно желание каждого двигаться в этом направлении. Потребуются и внутренняя мотивация к обучению, и преодоление инерции, и определенная смелость, и настойчивость. Главное, власть идет навстречу, подчеркнула член Общественной палаты области. Остается только разумно включить все предложения в Концепцию, чтобы она стала реально работающим инструментом.