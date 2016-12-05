Официант на Сахалине поправил дела за счет карты клиента

Официант одного из развлекательных заведений Южно-Сахалинска стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

18-летний парень обвиняется в преступлении по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Как выяснили стражи порядка, в минувшую субботу 26-летний посетитель забыл свою банковскую карту в клубе после того, как оплатил счет. Официант, обнаружив карту, присвоил ее себе. Воспользоваться ею для него не составило труда, потому что злоумышленник знал пароль. Владелец неосмотрительно озвучил комбинацию цифр знакомой, которая совершала оплату, пока сам был занят.

В дальнейшем официант отправился в банкомат и обналичил 70 тыс. рублей с карты. Похищенную сумму он планировал потратить на собственные нужды. Однако преступному замыслу помешали оперативники, которые успели изъять деньги в полном объеме.

В настоящее время сотрудник клуба находится под подпиской о невыезде.