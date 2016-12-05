Зритель с мандаринами
Чехов-центр отметил восточный Новый год квартирником, во время которого зрителям разрешили жевать фрукты
Не каждый день зритель попадает в гости к любимым артистам. Не на спектакль, когда на возвышенности сцены разыгрываются драматические коллизии. А на своеобразные дружеские посиделки, где все свои.
Накануне актриса Чехов-центра и режиссер Марина Семенова говорила, что, если удастся создать непринужденную, свободную атмосферу, вечер можно будет назвать квартирником. Ежели нет – получится просто концерт.
Марина Семёнова и Анатолий Чернов
То, что происходило субботним вечером, 28 января, в островном театре, точно не укладывается в представления о концерте. И правда, разве можно на концерте услышать предложение угоститься мандарином?
– Ничего страшного, если мы будем петь, а вы – жевать мандарины, – гостеприимно разрешила Марина Семенова.
В камерном пространстве репетиционного зала зрители разместились за одними столиками с теми, кого они постоянно видят на сцене. Полуторачасовой квартирник подготовили артисты Чехов-центра. Музыкальную помощь мастерам сцены оказал сахалинский гитарист Анатолий Балла.
Елена Денисова, Марина Семёнова и музыкант Анатолий Балла
Для вечера с условным названием «Старый Новый год» актеры выбрали свои любимые стихи, песни, монологи. Об ожидании чуда, вере в лучшее, светлых надеждах – обо всем том, за что мы любим новогодние праздники.
– Квартирник – мероприятие стихийное, спонтанное, в нем много импровизации. Бывает, случаются и – простите за такое слово – пропироны. Но зритель знает, что это самое интересное – наблюдать за артистом, который ошибся и выкручивается, – поделилась режиссер квартирника.
Но едва ли кто-то в зале обращал внимание на ошибки, даже если таковые случались. Гораздо ценнее то, что, например, Леонид Всеволодский не упустил возможности пообщаться со зрителями в неформальной обстановке, хотя в тот же вечер он должен был играть одну из центральных ролей в спектакле.
Квартирник позволил узнать новые эпизоды из жизни знакомых актеров. Например о том, что Татьяне Никоновой в магазинах спиртное продают только по паспорту. А Татьяна Максимова выходила замуж во времена сухого закона. Весь алкоголь перелили в чайники, а тамада на очередном тосте призывала выпить «крепкого узбекского чая».
Открылись и новые таланты сахалинских лицедеев. Они умеют не только воплощать разноплановые характеры на сцене. Александр Ли пишет стихи. Анатолий Чернов с 17 лет сочиняет песни и играет на гитаре. Песню собственного сочинения представила и Елена Бастрыгина, которую коллеги за непредсказуемость называют «актрисой оригинального жанра».
– Прощу прощения – я немножко приболела, – обратилась к зрителям Елена. – Хочу пожелать всем с этого года никогда не сталкиваться с плохими болезнями, а болеть только одной – любовью. И так искренне, чтобы к весне Сахалин охватила любовная эпидемия.
Ирина Звягинцева – фам фаталь сахалинской труппы – честно призналась, что стихи не пишет, в ноты не попадает, а играть умеет только на нервах. Зато рассказ Надежды Тэффи «Демоническая женщина» в исполнении Ирины заставил вытирать слезы от смеха.
В конце оставалось только присоединиться к искреннему восклицанию актрисы Ксении Кочуевой: «Вы такие классные, ребят!» Ксения недавно вышла на работу после декретного отпуска и заново открыла, насколько многогранно творчество ее коллег.
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