Зритель с мандаринами

Чехов-центр отметил восточный Новый год квартирником, во время которого зрителям разрешили жевать фрукты

Не каждый день зритель попадает в гости к любимым артистам. Не на спектакль, когда на возвышенности сцены разыгрываются драматические коллизии. А на своеобразные дружеские посиделки, где все свои. Накануне актриса Чехов-центра и режиссер Марина Семенова говорила, что, если удастся создать непринужденную, свободную атмосферу, вечер можно будет назвать квартирником. Ежели нет – получится просто концерт.

Марина Семёнова и Анатолий Чернов

То, что происходило субботним вечером, 28 января, в островном театре, точно не укладывается в представления о концерте. И правда, разве можно на концерте услышать предложение угоститься мандарином? – Ничего страшного, если мы будем петь, а вы – жевать мандарины, – гостеприимно разрешила Марина Семенова. В камерном пространстве репетиционного зала зрители разместились за одними столиками с теми, кого они постоянно видят на сцене. Полуторачасовой квартирник подготовили артисты Чехов-центра. Музыкальную помощь мастерам сцены оказал сахалинский гитарист Анатолий Балла.

Елена Денисова, Марина Семёнова и музыкант Анатолий Балла

Для вечера с условным названием «Старый Новый год» актеры выбрали свои любимые стихи, песни, монологи. Об ожидании чуда, вере в лучшее, светлых надеждах – обо всем том, за что мы любим новогодние праздники. – Квартирник – мероприятие стихийное, спонтанное, в нем много импровизации. Бывает, случаются и – простите за такое слово – пропироны. Но зритель знает, что это самое интересное – наблюдать за артистом, который ошибся и выкручивается, – поделилась режиссер квартирника. Но едва ли кто-то в зале обращал внимание на ошибки, даже если таковые случались. Гораздо ценнее то, что, например, Леонид Всеволодский не упустил возможности пообщаться со зрителями в неформальной обстановке, хотя в тот же вечер он должен был играть одну из центральных ролей в спектакле.

Елена Бастрыгина

Квартирник позволил узнать новые эпизоды из жизни знакомых актеров. Например о том, что Татьяне Никоновой в магазинах спиртное продают только по паспорту. А Татьяна Максимова выходила замуж во времена сухого закона. Весь алкоголь перелили в чайники, а тамада на очередном тосте призывала выпить «крепкого узбекского чая». Открылись и новые таланты сахалинских лицедеев. Они умеют не только воплощать разноплановые характеры на сцене. Александр Ли пишет стихи. Анатолий Чернов с 17 лет сочиняет песни и играет на гитаре. Песню собственного сочинения представила и Елена Бастрыгина, которую коллеги за непредсказуемость называют «актрисой оригинального жанра». – Прощу прощения – я немножко приболела, – обратилась к зрителям Елена. – Хочу пожелать всем с этого года никогда не сталкиваться с плохими болезнями, а болеть только одной – любовью. И так искренне, чтобы к весне Сахалин охватила любовная эпидемия.

Ирина Звягинцева