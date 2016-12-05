Трое пьяных сахалинцев ограбили пенсионера

Трое жителей села Онор в Смирныховском районе напали на 78-летнего пенсионера и украли у него 19 тыс. рублей, сообщает управление МВД России по Сахалинской области.

Злоумышленники ворвались в дом к пожилому мужчине ночью 29 января. Двое молодых людей схватили хозяина и держали его на полу, пока третий участник искал место, где пенсионер хранит деньги. Обнаружив под подушкой 19 тыс. рублей, преступники скрылись.

Утром хозяин дома обратился в полицию. Стражи порядка оперативно задержали грабителей. Ими оказались местные жители села 1998, 1997 и 2001 годов рождения. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за кражи.

Экспертиза показала, что преступники проникли в дом, поддев снаружи крючок, запирающий дверь. При этом один из парней оставил на месте происшествия следы от своих кроссовок. В дальнейшем по ним полицейские установили его личность - отпечаток точно совпал с подошвой спортивной обуви.

В ходе обысков квартир стражи правопорядка обнаружили и украденные купюры. Троица созналась в содеянном. По их словам, идея грабежа пришла к ним после выпивки. Похищенные деньги они собирались потратить на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).