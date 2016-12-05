Сахалинец использовал фейковый аккаунт для вымогательства

47-летний мужчина стал жертвой предприимчивого афериста из Корсакова, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России.

По словам пострадавшего, он недавно приехал в Южно-Сахалинск по работе и решил с кем-нибудь познакомиться. В одной из популярных социальных сетей он несколько дней вел дружескую переписку с девушкой, которая сообщила, что проживает в Корсакове и пригласила собеседника в гости.

Уже на следующий вечер он приехал в портовый город и снял себе на сутки квартиру, сообщил адрес виртуальной знакомой в ожидании встречи. Однако на свидание явился какой-то мужчина примерно 30 лет. Незваный гость заявил, что все это время потерпевший вел переписку с его женой. В возмещение морального ущерба молодой человек потребовал деньги. Под угрозой физической расправы любитель знакомств в соцсетях передал требуемую сумму, а затем обратился в полицию.

Сотрудники угрозыска довольно скоро установили личность вымогателя и задержали его. Они также выяснили, что девушка, чья фотография была закреплена в аккаунте и от имени которой велась переписка, к афере никакого отношения не имеет. Все это время с жертвой преступления общался сам злоумышленник.

К моменту задержания аферист деньги успел потратить. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции за имущественные преступления, также привлекался к уголовной ответственности за грабеж.