Новое судно будет ходить с Камчатки на Парамушир

На Камчатке появится новое грузо-пассажирское судно, которое обеспечит морское сообщение с западным побережьем полуострова, Командорскими островами и Северо-Курильском, сообщает агентство «Интерфакс».

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, к строительству судна планируется приступить уже в этом году.

- Перед Камчаткой открыты новые перспективы для развития пассажирских перевозок водным транспортом, - цитирует министра транспорта и дорожного хозяйства Камчатского края Владимира Каюмова пресс-служба. - 2016 год отмечен для региона реализацией ряда важных проектов по модернизации портовой инфраструктуры, а также решением вопросов, направленных на развитие морского пассажирского сообщения.

Каюмов подчеркнул, что строительство данного объекта для Камчатки включено в федеральную целевую программу. Техническое задание уже подготовлено и согласовано, выполнен эскиз судна. На сегодняшний день для возобновления пассажирских перевозок между портами Дальневосточного федерального округа прорабатывается вопрос о строительстве или приобретении для Камчатки нового парома вместимостью до 150 пассажиров и до 70 автомобилей. Техзадание на проектирование и эскиз автопарома также согласованы.