Муниципального чиновника на Сахалине уволили за недостаток призывников

Муниципального чиновника на Сахалине уволили за недостатки в мобилизационной подготовке района, сообщает пресс-служба губернатора Сахалинской области. Об этом стало известно в ходе учебного мобилизационного сбора государственных и муниципальных служащих. Всего в нём приняли участие около 70 руководителей органов исполнительной власти.

В первый день участники сбора проанализировали результаты работы по этому направлению, подвели итоги призыва граждан на военную службу. Как выяснилось, не все понимают важность мобилизационной работы. Поэтому и было принято кадровое решение.

Обращаясь к участникам сбора, губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что мобилизационная работа - это актуальное направление и одновременно значимый показатель эффективности деятельности органов власти.

Он напомнил, что в 2014 году в ходе проверки островной регион показал невысокие результаты по мобилизационной подготовке. Сейчас работа по этому направлению усилена. В прошлом году в рамках территориальной обороны был проведен ряд масштабных учебно-практических мероприятий. Хорошую оценку ее организации дал в октябре в ходе рабочего визита в регион главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Олег Салюков.

Губернатор отметил, что региональные власти наладили тесное взаимодействие с командованием 68-го армейского корпуса и Восточного военного округа. Со своей стороны представители Министерства обороны России положительно оценивают результаты работы по повышению качества мобилизационной подготовки области. Недостатки, указанные ранее, были устранены.

Во второй день сбора, несмотря на метель, участники отправились на военный полигон в селе Троицком Анивского района. Здесь они осмотрели полевой лагерь, готовый к приему призываемых граждан, пребывающих в запасе, потренировались в стрельбе из пистолетов, автоматов, снайперских винтовок, пулеметов, гранатометов. Несмотря на то, что густая пелена снега подчас почти скрывала мишени, результаты оказались довольно высокими. Программа занятий включала также вождение грузовиков и боевой техники. В составе экипажа МТ-ЛБ – многоцелевого транспортера легкого бронированного – губернатор Олег Кожемяко поразил учебные цели с помощью установленного на боевой машине пулемета. Затем он сменил транспортер на танк Т-72Б3. - Очень хорошие навыки в обращении с оружием и меткую стрельбу продемонстрировали люди, прошедшие службу еще в рядах Советской армии, - отметил заместитель командира 68-го армейского корпуса по работе с личным составом, полковник Андрей Степанов. По его словам, особенно важно, что учебно-мобилизационные сборы помогают наладить тесный контакт между военными и гражданскими властями. - Полученный в ходе мероприятия опыт, естественно, найдет применение в нашей работе на муниципальном уровне, - отметил Александр Кобелев, глава администрации Томаринского городского округа. – Теперь нам будет проще организовывать совместно с военными агитацию молодежи для прохождения контрактной службы, а также проводить учебные мероприятия, упорядочить всю мобилизационную работу. - Наша деятельность, цель которой уберечь жителей области от различных природных и техногенных катаклизмов, постоянно пересекается с вопросами мобилизационной готовности, - сказала Анна Михеева, руководитель агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области. – Разделять эти понятия нельзя. Поэтому для нас очень важна возможность на практике наладить взаимодействие с военными, чтобы в случае необходимости оказать им помощь.