Управление физкультуры и спорта в Холмске возглавил Кирилл Шапринский

С 30 января управление физической культуры, спорта и молодёжной политики Холмского района возглавил Кирилл Шапринский, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе муниципального образования.

Исполняющего обязанности руководителя подразделения администрации в здании спортивного ледового комплекса «Холмск Арена» представил коллективу мэр Андрей Сухомесов.

Он объяснил причины смены руководства и обозначил направления, по которым будет работать новый руководитель, уже имеющий солидный административный опыт. Затем Шапринский рассказал, что уже начал знакомство с состоянием дел в спортивной сфере города, определил первоочередные задачи, стоящие перед управлением, и выразил надежду на активное сотрудничество с трудовым коллективом. По его мнению, такое взаимодействие обеспечит новые спортивные достижения Холмска.

Сотрудники управления получили возможность задать вопросы, связанные с организацией работы в новых условиях, как главе администрации муниципалитета, так и своему руководителю.