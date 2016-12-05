Белоруссия готова поставить племенной скот на Сахалин

Республика Беларусь готова поставить племенной скот для островного АО «Совхоз Корсаковский». Предполагается, что в текущем году на предприятие завезут 600 белорусских коров, на следующий – еще 500. Данная информация была озвучена на совещании, прошедшем в правительстве области, где представители Сахалинской области и минсельхоза Белоруссии обсудили все детали организации доставки скота.

– В России племенной скот тоже есть, но его не много. Нужно брать животных из разных краев и областей, а это создает дополнительные сложности. Беларусь имеет большое поголовье племенных животных и готово поставить их в нужном для нас количестве с одной территории, - подчеркнула первый заместитель министра сельского хозяйства региона Тамара Муленкова.

Сахалинские аграрии и их белорусские коллеги сошлись во мнении, что племенные коровы из республики помогут развитию сельхозотрасли острова

Она отметила, что в республике нет опасных для скота болезней, соответственно, нет запретов на его ввоз в нашу страну. Кроме того, белорусская сторона готова взять на себя ветеринарное и зоотехническое сопровождение животных, провести обучение специалистов. – Перевезти крупный рогатый скот на автотранспорте нереально, животные такой длительный переезд не выдержат. Остается только вариант доставки по воздуху. Во многих авиакомпаниях есть специально оборудованные самолеты для перевозки скота. Нам нужно подготовить соответствующую инфраструктуру, чтобы принять такой необычный груз. В принципе, особых сложностей здесь нет, – пояснила Муленкова.