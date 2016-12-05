Центр внимания. Выпуск от 30 января

Учебно-мобилизационные сборы

Из комфортных кабинетов — на суровый боевой полигон. Сахалинские чиновники показали умение обращаться с оружием и военной техникой. Учебно-мобилизационный сбор прошел селе Троицком. За рычаги боевой машины взялся и губернатор региона.

Тренировки Паралимпийской сборной

«Горный воздух» стал тренировочной площадкой для чемпионов и призеров Паралимпийских игр. Спортсмены со всей страны отрабатывают крутые виражи на сахалинских склонах. Кстати, именно наш регион станет площадкой для проведения международных соревнований «Дети Азии».

Вандалы портят катки

Новые случаи вандализма фиксируют в Южно-Сахалинске. На этот раз «жертвой» хулиганов стал каток, расположенный возле храма Рождества Христова. Неизвестные там пробили лед до асфальта. Подрядная организация, обслуживающая городские катки, на подобные происшествия среагировала оперативно - специалисты восстановили покрытие в считанные дни.

Скончался Александр Зражаев

Печальная новость. На 74-м году жизни после продолжительной болезни скончался основатель и дирижер южносахалинского городского камерного оркестра Александр Зражаев. За вклад в развитие культуры музыканта неоднократно награждали почетными грамотами и благодарственными письмами.

Ситуация в «Аралии»

Санаторий «Аралия» вновь распахнул свои двери. Реабилитационный центр был закрыт в конце декабря в связи с реорганизацией. Бывшее автономное учреждение объединили с другим популярным местом отдыха и лечения — «Синегорскими минеральными водами». Сейчас продолжается процесс приема бывших сотрудников на новые рабочие места. Трудовые договоры уже подписали практически все 35 работников медучреждения.

Педикулёз в школах

Более девятисот случаев заболеваемости педикулезом среди детей было зарегистрировано в прошлом году. Наиболее опасный период распространения болезни - это каникулы, проведенные в лагерях отдыха. Впрочем, медики считают, что о профилактике педикулёза нужно помнить ежедневно.

Гость студии: В.Поломарчук

На Сахалине создадут этнокультурный комплекс. Он появится у подножия горы Большевик. Любой житель или гость острова сможет окунуться в историю и быт коренных народов Севера. Например, пожить в самом настоящем чуме. Тему обсудили с руководителем управления коренных малочисленных народов Севера. Владимир Поломарчук - сегодня гость нашей студии.

Этнокомплекс на Сахалине

Ни лай собак, ни звук долбления лодки пока не нарушают тишину этого места. Небывалое для Южно-Сахалинска безмолвие пока не предвещает будущего этнокультурного комплекса. А между тем, реальные очертания задумка начнет приобретать уже в марте. Первыми на этой территории появятся этно-стойбища с традиционными жилищами коренных малочисленных народов севера Сахалина. Специальный хранитель будет знакомить гостей с аутентичными обрядами и бытом нивхов, уильта, эвенков и нанайцев.

Открытие чеховских чтений

Сегодня на Сахалине открылись двадцатые юбилейные «Чеховские чтения». Дата проведения научной конференции выбрана неслучайно. Двадцать девятого января - день рождения писателя. В литературно-художественном музее книги Чехова представлено более сорока работ. Это доклады сахалинских исследователей творчества русского классика. Несмотря на заявленный региональный статус мероприятие можно смело назвать международным.

Выставка «Сахалинские корейцы»

«Цветы Мугунхва на сахалинской земле». Выставка с таким названием открылась в краеведческом музее. Экспозиция рассказывает гостям историю становления островных корейцев, знакомит с традициями и особенностями национального быта.

Дни здоровья

На Сахалине стартовали зимние «Дни здоровья». Их цель – вовлечь в занятия спортом как можно больше сахалинцев и курильчан. Каждую субботу в течение всего холодного сезона жители региона смогут на бесплатной основе воспользоваться инвентарем для лыжных прогулок. Открыли череду Дней здоровья соревнования среди сотрудников органов исполнительной власти. Свою трехкилометровку пробежал и губернатор. В своей группе он показал лучший результат.

Вольная борьба

Южно-Сахалинск принял участников областного первенства по вольной борьбе среди юношей и девушек. Сильнейшие борцы из восьми районов острова, в том числе и представители Курил, показали зрелищные поединки.