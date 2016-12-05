Участники первенства ДФО по лыжным гонкам прибыли на Сахалин

Первенство Дальнего Востока по лыжным гонкам стартует в Южно-Сахалинске 1 февраля, сообщила пресс-служба регионального министерства спорта и молодёжной политики.

На остров уже начали прибывать лыжники с Камчатки, Якутии, Хабаровского и Приморского краев, Магаданской и Амурской областей. Перед выходом на старт они уже провели первые тренировки.

В соревнованиях примут участие девушки и юноши 2000-2002 годов рождения. Честь Сахалина будут отстаивать Иманс Качинский, Надежда Сенникова, Наталья Заднепрянная, Рустам Даниленко, Сергей Губушкин, Данил Грачев, Виктор Носов, Вероника Селчкова, Леонида Кармазь, Анастасия Авдеева.

Торжественная церемония открытия первенства начнется в 10:30 на улице Венской, 5. Старт забегу будет дан в 11:00.

- В первый день девушки пройдут свободным стилем 5 км. Затем стартуют юноши на дистанции 10 км. 2 февраля приглашаем сахалинцев на гонки классическим стилем. Старт запланирован на 11:00, - рассказал директор школы зимних видов спорта Андрей Яковлев.

4 февраля состоится самый зрелищный вид лыжных гонок – эстафеты. Девушки померятся силами на дистанции 10 км, мужчины – 15,5 км. Начало в 11:00. В этот же день судьи подведут итоги. Церемония награждения пройдет в городском Дворце детского и юношеского творчества в 16:00.