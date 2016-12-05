Участников юбилейной «Лыжни России–2017» просят пройти медосмотр

Для участия в юбилейной «Лыжне России–2017» необходимо пройти медосмотр, информирует региональное управление министерства спорта и молодежной политики.

До старта самого массового зимнего праздника осталось еще более двух недель. Принять участие в нем может любой сахалинец. Для этого необходимо пройти регистрацию, которая возможна только при наличии справки-допуска от врача.

Взрослое население от 18 лет может получить его двумя способами. Во-первых, обратиться в поликлинику по месту жительства, и врач-терапевт на приеме выдаст соответствующую бумагу. Организаторы обращают внимание будущих участников на то, что в справке обязательно должна стоять пометка «допущен к участию в «Лыжне России». Второй вариант – обратиться в Центр здоровья Сахалинского областного врачебно-физкультурного диспансера по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 29а. При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.

- В этом году прохождение медосмотров для участников начинается с 25 января и заканчивается 10 февраля. Это сделано для того, чтобы не создавать очереди и люди могли выбрать удобное для себя время и день, - рассказала главврач диспансера Анжела Курьянова.

Все обратившиеся могут сдать кровь и проверить показатели сахара и холестерина, сделать ЭКГ, узнать вес и рост, количество жировой ткани и воды в организме, измерить артериальное давление, выяснить состояние легких. Этих показателей достаточно, чтобы понять состояние организма и его готовность к физическим нагрузкам.

Пройти обследование в Центре здоровья могут не только участники соревнований, спортсмены, учащиеся спортивных учреждений, но и все сахалинцы старше 18 лет. Для этого необходимо позвонить в регистратуру и записаться на осмотр по телефону (4242) 42-47-12.