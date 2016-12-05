70 участников боролись за награды сахалинского первенства по рукопашному бою

На ковёр политехнического колледжа СахГУ вышли более 70 сильнейших спортсменов из Корсакова, Анивы, Холмска, Долинска и Южно-Сахалинска. По словам президента федерации рукопашного боя области Александра Боровикова, в соревнованиях участвовали также спортсмены, занимающиеся грепплингом, джиу-джитсу, кикбоксингом, тайским боксом и армейским рукопашным боем.

Возраст участников – от 9 до 20 лет. В категории до 15 лет в самом легком весе (до 30 кг) победителем стал Айтенир Уланов. Юный спортсмен завоевал свою первую золотую медаль, одолев своего соперника Даниила Гурина.

- Было тяжело, он бил сильно, но я не сдавался, мне надо было его победить, - поделился Уланов.

Парень рассказал, что уже больше года занимается в федерации грепплинга, а болели за него тренер и папа. Бронзы в этой же весовой категории удостоился Георгий Аманбаев.

По итогам турнира лучшую технику боя показал Владимир Полев. Он одержал победу в весовой категории 65 кг среди юношей до 15 лет. Константин Кузьминский выиграл в том же весе среди юношей 18-20 лет, а Расул Абдылдаев стал сильнейшим среди бойцов 16-17 лет.