Самбисты Корсакова облились на улице ледяной водой

Акция стартовала в Республике Беларуси и прошла по многим регионам России. Портовый город стал ее первым участником на Дальнем Востоке. По условиям флешмоба самбисты должны выйти на улицу и облиться холодной водой.

- Нас не вызывали, мы сами решили принять вызов и таким образом заявить о себе. Наши дети готовы к таким экспериментам, родители тоже. После водной процедуры мы продолжили тренировку, - рассказал главный тренер сборной области по самбо Андрей Подгорный.

Всего в корсаковской акции приняли участие 12 человек. Температура воздуха на тот момент составляла минус 15 градусов.

Сахалинцы предложили принять участие в акции главному тренеру Москвы по самбо Михаилу Мартынову и семикратному чемпиону мира Раису Рахматулину.