Ведро дискомфорта

Многоквартирные дома в селе Никольском уже несколько лет не могут подключить к центральному отоплению

Угодья Петра

Последнюю рабочую неделю каждого месяца депутаты облдумы традиционно проводят в своих избирательных округах. В конце января депутат Александр Болотников посетил Углегорский район. Повод для этой поездки был приятный – навестить почетного жителя Сахалинской области и Героя Социалистического труда Петра Молотка. В декабре прошлого года он отметил два праздника – 77-й день рождения и День Героев Отечества.

В Углегорский район Петр Филиппович переехал вместе с родителями с Полтавщины в 1951 году. Устроился в сельскохозяйственный производственный кооператив «Ударный». Работал звеньевым и всегда добивался высоких урожаев картофеля при любой погоде. За свой нелегкий труд Петр Молоток в 1976 году получил звание Героя Социалистического Труда, был награжден орденом Ленина и золотой медалью «Серп и молот». Петр Филиппович и на пенсии продолжает работать на личном подсобном хозяйстве. Признается, что без дела на пенсии сидеть не может.

В январе прошлого года углегорца пригласили в Южно-Сахалинск на губернаторский прием в честь Дня Героев Отечества. Главе региона Петр Филиппович рассказал, что президент распорядился выделить россиянам по гектару земли на Дальнем Востоке, а вот обрабатывать его будет проблематично, ведь хорошая сельхозтехника стоит недешево. Олег Кожемяко пообещал помочь герою Отечества и сдержал слово. В мае прошлого года Петр Молоток получил от главы региона в подарок трактор «Беларус». Технику пригнали из Корсакова в село Никольское, где находятся сельхозугодья Петра Филипповича. Вместе с братом Павлом он обрабатывает семь гектаров земли. Наделы получили в начале 90-х годов после закрытия «Ударного». Землю готовят под посадку картофеля и сдают в аренду для всех желающих.

Петр Молоток и его супруга Валентина Георгиевна в феврале отметят изумрудную свадьбу – 55 лет совместной жизни. У них большая и дружная семья: двое детей, трое внуков и четверо правнуков. Еще с одной приятной миссией Александр Болотников посетил Шахтерскую детскую школу искусств, чтобы поздравить преподавателя и методиста Татьяну Савельеву с юбилеем.

Как рассказала директор ДШИ Ольга Вылекжанина, Татьяна Гурьевна работает в школе уже 25 лет и является примером для всего коллектива. Она помогла стать профессионалами многим специалистам и ученикам. – Считаю вашу школу одной из лучших в области, и в этом – большая заслуга ваших педагогов, – сказал Болотников и вручил имениннице почетную грамоту от Сахалинской областной Думы.

Холодные Черемушки

Кроме того, во время поездки законодатель обсудил с жителями села Никольского наболевшую бытовую проблему. Многоквартирники, построенные здесь в начале 80-х после тайфуна Филлис, сегодня уже не выдерживают никакой критики. За несколько десятилетий два дома на улице Черемушки так и не подключили к центральному отоплению. С этой проблемой селяне обращаются к Александру Болотникову не в первый раз – слишком много дискомфорта она доставляет. Практически на каждом шагу здесь встречаются ведра: возле и внутри подъездов, в подвалах и квартирах. В одних – уголь, в других – зола. Инициативный житель Никольского предложил депутату побывать в одной из квартир дома № 13 на улице Черемушки, где живут пожилые супруги. Хозяйка встретила гостей в теплой одежде – печь сегодня еще не топили. На ее кухне – несколько ведер с топливом и черные стены. – Печка сильно дымит, окно открываем постоянно, – рассказала она депутату.

Из дома супруги выходят редко, но золу им все же время от времени приходится вывозить самостоятельно. – Слабовидящий муж везет санки, а я ему указываю дорогу, – поясняет пенсионерка. В подъезде и подвале золу складировать опасно – из-за этого однажды случился пожар. Спецмашина тогда из-за нерасчищенной дороги не смогла подъехать и оперативно потушить возгорание. Некоторые жильцы этого дома нашли альтернативу печному отоплению и спасаются от холода электрообогревателями. Однако такой способ обходится еще дороже угля. – У моей соседки почти вся пенсия на электроэнергию уходит, – отметил один из жильцов.

Сельчане поинтересовались у депутата, нельзя ли людям преклонного возраста, которым уже сложно топить печь, обменять свои квартиры на другие, более комфортные. Болотников ответил, что шансов мало – в Углегорске не могут расселить даже местных жителей-очередников, так как нет свободного жилфонда. По словам депутата, в прошлом году бывший глава Углегорского поселения Алексей Яковлев обещал разработать проектную документацию по этим домам. В министерстве ЖКХ готовы выделить средства на их подключение к центральному отоплению. Однако без проекта этого сделать невозможно. Депутат отметил, что обсудит эту проблему с новым руководством объединенного района.

Годная ветошь

«Дом гнилой, но вы живите» – примерно такой ответ получили жильцы соседнего многоквартирника со степенью изношенности более 70 процентов. Его признали пригодным для проживания, но необходим капитальный ремонт и замена практически всех коммуникаций. Собственников уже известили, что капремонт подвальных помещений в их доме проведут в 2040 году. – У нас в доме нет подвалов, – замечают жильцы, обратившиеся к депутату. – Мы вынуждены просить вас помочь, больше не к кому идти.

Еще одна застарелая проблема – плохой водопровод. Перед новым годом он вновь вышел из строя, и жители на неделю остались без воды. Будут ли заменены ветхие сети, в управляющей компании внятных разъяснений людям не дали. Александр Болотников отметил, что запросит информацию по озвученным вопросам в профильных инстанциях, после чего направит жителям Никольского письменный ответ.