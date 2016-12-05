Власти Южно-Сахалинска отказали в проведении гей-парада

Администрация областного центра приняла решение о запрете в Южно-Сахалинске шествия и двух митингов представителей меньшинств, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии, 27 января в администрацию города поступили уведомления с просьбой разрешить проведение данных мероприятий 10 февраля этого года. В официальном ответе власти Южно-Сахалинска отметили, что проведение мероприятий в публичных местах в дневное время предполагает наличие доступа к данным местам несовершеннолетних детей. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.1998 №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» органы государственной власти принимают меры по защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

Также в мэрии подчеркивают, что организаторы могут быть привлечены к ответственности о возможном нарушении запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 19.06.2004 №54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Ответственность за нарушение данного запрета установлена статьей 6.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.