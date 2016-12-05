Цветы Мугунхва
«Цветы Мугунхва на сахалинской земле». Выставка с таким названием открылась в краеведческом музее. Экспозиция рассказывает гостям историю становления островных корейцев, знакомит с традициями и особенностями национального быта.
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«Цветы Мугунхва на сахалинской земле». Выставка с таким названием открылась в краеведческом музее. Экспозиция рассказывает гостям историю становления островных корейцев, знакомит с традициями и особенностями национального быта.
Мой Новый год. Голосуем за лучшие фото!
так и не смотрите кто вас заставляет
Мой Новый год. Голосуем за лучшие фото!
посмотрели фото никифорова и ничего хорошего в них не увидели. не пойму за что голоса отдают. действительно туфта ,а ни конкурс!
Японских учёных поразило состояние объектов Карафуто на Сахалине
"Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Акира Имамура объяснил, что этого ни в коем случае делать нельзя, поскольку объект представляет большую ценность с ...
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