История и быт коренных народов Севера

Ни лай собак, ни звук долбления лодки пока не нарушают тишину этого места. Небывалое для Южно-Сахалинска безмолвие пока не предвещает будущего этнокультурного комплекса. А между тем, реальные очертания задумка начнет приобретать уже в марте. Первыми на этой территории появятся этно-стойбища с традиционными жилищами коренных малочисленных народов севера Сахалина. Специальный хранитель будет знакомить гостей с аутентичными обрядами и бытом нивхов, уильта, эвенков и нанайцев.