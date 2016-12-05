Сахалинские стрелки открыли сезон

В Южно-Сахалинске в тире школы №3 состоялся первый этап кубка области по практической стрельбе из пневматического пистолета.

По информации регионального министерства спорта и молодежной политики, эти старты открыли череду состязаний сезона 2017 года. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов. Стрелки боролись за медали в серийном и стандартном классах.

Кубок проходил по правилам «русской мини-стали», которые позволили спортсменам показать навыки исполнения всех базовых элементов. В результате упорной борьбы в шести стандартных скоростных упражнениях призерами в своих классах стали Сергей Советников, Юрий Андрейко, Виктор Лисицын и Екатерина Андрейко. Победителем в стандартном классе стал Сергей Серегин, а в серийном — Сергей Хе.

В течение года федерация практической стрельбы области планирует проведение кубков и чемпионатов по всем дисциплинам - карабину, ружью, пистолету и пневматическому пистолету.