Убийца троих человек на Сахалине проведет в тюрьме 18 лет

Житель Поронайска, убивший троих собутыльников, проведёт в колонии строгого режима 18 лет, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

Уголовное дело было возбуждено еще в конце апреля 2016 года, после того как у подъезда дома №86 по улице Победы в Поронайске и в одной из квартир этого дома были обнаружены тела троих местных жителей с колото-резаными ранениями.

Следователи и суд выяснили, что вечером 25 апреля подсудимый встретился с одним из потерпевших у магазина. Ранее они были знакомы и решили вместе выпить. Время было позднее, алкоголь в магазинах уже не продавали, поэтому друзья купили чистящее средство «Пушистик» и пошли его пить домой к еще одному знакомому подсудимого.

В ходе застолья между мужчинами и подсудимым произошла ссора, после которой последний сходил домой, взял кухонный нож и начал расправляться со всеми, кто был в квартире. Уже в коридоре подсудимый три раза ударил хозяина квартиры ножом в грудь. Раненый потерпевший в шоке выбежал из квартиры, и, видимо, успел только выйти на улицу.

Подсудимый на этом не успокоился, прошел на кухню, где находился второй потерпевший, и ударил его ножом в грудь. В комнате оказался еще один мужчина, который предпринял попытку оказать злоумышленнику сопротивление. Однако последний расправился и с ним, нанес ему ножом не менее четырех ударов в различные части тела, после чего покинул квартиру.

- Собранные следственным отделом по Поронайску доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 39-летнему поронайцу за совершение особо тяжкого преступления, направленного против жизни и здоровья человека. Он признан виновным в убийстве троих человек, - говорится в сообщении пресс-службы.

Приговором Сахалинского областного суда подсудимый будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.