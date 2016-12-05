Детдомовца на Сахалине будут судить за кражу наркотиков

Воспитанник детского дома на Сахалине украл наркотики у знакомого, за это его будут судить, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

Следственный отдел по Томаринскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, который обвиняется в хищении наркотических средств. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, днём 16 июля 2016 года двое воспитанников Красногорского детского дома находились в гостях у 29-летнего жителя села. Один из подростков, увидев на подоконнике пакет с растением, содержащим наркотические вещества, похитил его.

Этот пакет у детдомовца обнаружила бдительная сотрудница детского учреждения и сообщила о факте сотрудникам полиции.