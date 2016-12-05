Православная «библиотека» откроется на жд-вокзале Южно-Сахалинска

Православная «дорожная библиотека» откроется в фойе железнодорожного вокзала Южно-Сахалинска 1 февраля в 11:30, сообщили агентству в островной епархии.

В пункте раздачи литературы пассажиры смогут взять с собой в дорогу любую понравившуюся книгу, газету или брошюру. Инициаторами акции выступили православное общественное движение «Христианское доброделание» и Южно-Сахалинская и Курильская епархия по договоренности с руководством железнодорожного вокзала.

Проект очень актуален в наши дни, когда электронные гаджеты постепенно вытесняют бумажные носители. Всё больше читателей отдают предпочтение новостным и юмористическим статьям и заметкам, современным романам и детективам. К сожалению, всё меньше людей читает классические произведения, не говоря уже о духовных. Некоторые сахалинцы просто не имеют возможности приобретать церковную литературу.

Цель акции - дать людям в руки книги вместо смартфонов. Она общенациональная, ее не раз озвучивал президент РФ Владимир Путин. Глава страны убежден, что в эпоху развития Интернета необходимо сохранить интерес людей к чтению книг.

- Не знаю, удастся ли возродить интерес к книге с учетом развития Интернета, но к чтению точно нужно побуждать людей обращаться чаще, - отметил Путин на открытии заседания президентского совета по культуре и искусству в конце 2015 года.

По инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2010 году был организован День православной книги, который отмечается ежегодно 14 марта. Глава РПЦ подчеркивал, что в отличие от получения электронной «быстрой» информации из гаджетов книга требует осмысления.

- Наше понимание произведения - это творческая работа по восприятию текста. Именно поэтому без работы над книгой очень трудно научиться мыслить. Поэтому я вас всех призываю читать книги, - говорил святейший в своих выступлениях.

Движение «Христианское доброделание» создано по благословению духовника патриарха Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина) для безвозмездного распространения православных журналов и духовной литературы в общественных местах и в транспорте. В данное время программа реализуется в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Руководитель движения - Сергей Федоров.