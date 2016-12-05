В краеведческом музее Корсакова появилось два новых зала

Корсаковский историко-краеведческий музей открыл два новых выставочных зала – восточной культуры и советского периода, сообщается на сайте администрации муниципального образования.

Работа над созданием новых экспозиций велась в музее в течение полутора лет. Основу зала восточной культуры составили предметы быта и культуры Японии, атрибуты религиозных обрядов и подарки делегаций городов-побратимов Вакканая, Амарумэ, Момбецу. Самыми ценными экспонатами в музее называют японские монеты периода Муромати (1336-1573 годы), Момояма (1568-1600 годы) и Эдо (1603-1868 годы).

В зале советского периода корсаковцы могут познакомиться с моделями судов флота бывшей Сахалинской базы океанического рыболовства, выполненными почетным гражданином города Василием Власовым, а также макетами продукции корсаковского консервного завода, расходившейся по всему советскому Дальнему Востоку. Кроме того, вниманию публики представлена техника СССР 50-80-х годов прошлого столетия, среди них - аппарат газированной воды, радиола рижского производства «Ригонда», фотоаппарат «Зенит», кинопроектор «Украина» и другие раритеты.

В администрации сообщают, что все желающие могут предоставить экспонаты для пополнения коллекций этих двух залов.