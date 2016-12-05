Корсаковский Дед Мороз исполнил желание пенсионерки

Корсаковский Дед Мороз исполнил новогоднее желание пенсионерки. Жительница портового города получила в подарок машину дров, сообщается на сайте администрации муниципального образования.

Об исполнении своего желания у корсаковского Деда Мороза попросила Галина Кожевникова. Письмо пенсионерки нашли помощники сказочного волшебника в «Ящике желаний». Его вскрыли в первые январские рабочие дни. Писем, открыток и обращений в нём набралось более пятидесяти штук.

В своем письме Галина Кожевникова рассказала о трудной ситуации в своей жизни. Пенсии женщины не хватило на то, чтобы запастись топливом на зиму, поэтому, чтобы не замерзнуть, ей пришлось разбирать дровяной сарай. Письмо к Деду Морозу с просьбой привезти домой дров Галина Кожевникова написала, как говорит, «на удачу». Каково же было удивление автора письма, когда к её дому подъехала груженная рублеными дровами кран-балка.

Стоит отметить, что к исполнению коммунальных желаний специалисты администрации округа приступили сразу же после вскрытия «Ящика желаний». Другая их часть исполнится в день празднования Масленицы.