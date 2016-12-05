Люк в Луговом, в который провалился южносахалинец, закрыли

Люк в Луговом, в который в минувшие выходные провалился южносахалинец, закрыли, он больше не опасен для местных жителей, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии областного центра 31 января.

Накануне в редакцию информагентства обратилась жительница Лугового Светлана А., которая сообщила, что на минувших выходных её супруг провалился в отверстие в земле в районе перекрёстка улиц Дружбы и Комарова.

Он припарковался на стоянке, чтобы сходить в расположенный через дорогу торговый центр «Юг». Через доли секунды, после того как мужчина открыл дверь своего автомобиля и сделал шаг на улицу, он оказался в яме. Не уйти под землю с головой молодому человеку помогла скорость реакции – он успел упереться локтями о края люка.

На фотографии, сделанной его супругой утром в понедельник, видно, что открытый люк присыпало снегом и не заметить его очень легко. В понедельник Светлана обратилась в местную управляющую компанию, которая передала заявку об открытом люке в городской водоканал. К вечеру 30 января там соорудили временное ограждение. Сегодня на люк установили постоянную крышку. Это был не канализационный люк, как сообщалось ранее, а колодец связи.