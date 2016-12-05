Георгий Карлов выразил соболезнования родным Александра Зражаева

Депутат Государственной думы Георгий Карлов выражает искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью Александра Гавриловича Зражаева.

- Смерть музыканта Александра Зражаева — невосполнимая утрата для всех жителей островного региона. Александр Гаврилович внес огромный вклад в развитие музыкального искусства. Благодаря его усилиям на свет появились Сахалинский областной детский симфонический оркестр и Южно-Сахалинский камерный оркестр. В нашей памяти он останется талантливым, трудолюбивым и целеустремленным человеком, — сказал парламентарий.

Александр Зражаев руководил камерным оркестром 17 лет. Был награжден медалями, почетными грамотами от Министерства культуры России. В 2006 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Сахалинской области». Александр Зражаев ушел из жизни на 74-м году жизни.