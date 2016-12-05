Кошелек под защитой

Сельскохозяйственные и продовольственные ярмарки, а также торговля через павильоны местных производителей способствуют стабилизации цен на товары первой необходимости

Рынку не помеха

Власти областной столицы будут чаще проводить продовольственные ярмарки – в прошлом году их было 172, в нынешнем планируется еще больше. В городской администрации считают, что в совокупности с другими принимаемыми мерами, организованная открытая торговля способствует если не снижению, то, по крайней мере, сдерживанию цен на продукты питания. После последнего резкого скачка цен на продукты питания, произошедшего два года назад, стоимость товаров этой группы продолжает расти, хотя и не так стремительно – за год в среднем на 5-7 процентов. Но если бы местные власти пустили этот процесс на самотек, то, по их утверждению, сегодня ситуация характеризовалась бы уже как критическая. Однако при посещении магазинов у многих возникают вопросы. Например, при соотношении цен на мясо местного производства и привозного из дальнего зарубежья. Килограмм шеи свинины из Тараная стоит в фирменных магазинах производителя 490 рублей, в то время как аналогичный продукт, привезенный из далекой Бразилии, в рознице имеет цену значительно ниже – 320 рублей. Понятное дело, что местный продукт более качественный, выставляется на прилавок в охлажденном виде. Тем не менее, разница огромная, учитывая логистическое плечо доставки от села, расположенного в полусотне километров от места продаж, и латиноамериканской страны. К тому же, местный производитель щедро дотируется из региональной казны. Можно только представить, какова была бы цена его продукции при отсутствии этой помощи. По мнению заместителя руководителя департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Ирины Жировой, все дело в себестоимости. Как ни крути, а на островах любое производство более затратное дело, чем в большинстве других регионов страны, а тем более зарубежных государств с теплым климатом. – Тем не менее, появление на нашем рынке мяса местного производства, да еще и в большом количестве заставляет удерживать цены на привозную продукцию, – считает Ирина Жирова. – Многие покупатели предпочтут охлажденное мясо замороженному.

Скидка в рознице

Многие любят рассуждать о законах рынка, – мол, любое вмешательство в процесс ценообразования со стороны власти только вредит делу. Ничего подобного, во всех без исключения государствах власть регулирует торговлю. Есть и правила торговых отношений между странами. Свою положительную лепту в дело обуздания цен в Южно-Сахалинске вносят так называемые социальные магазины, которых на территории городского округа открыто уже 12. Такой статус присваивается тем торговым точкам, где торговая наценка на определенную группу товаров не превышает 15 процентов. – Некоторые жители предъявляют нам претензии: заходя в социальный магазин, они не видят разницы в цене, – говорит Ирина Жирова. – Но надо иметь в виду, что социальная цена формируется не на весь ассортимент продуктов питания, а только на 26 наименований товаров первой необходимости: хлеб, яйца, молоко, мясо курицы, крупы, сахар и прочее. И нужно понимать, что регулировать цены мы не имеем права. Другое дело, когда администрация создает некоторые преференции для предпринимателей с условием, что они ограничат размер наценки на некоторые виды продовольствия. В нашем случае она не должна превышать 15 процентов. Обычно же магазины накручивают порядка 30 процентов на приобретенный оптом товар. Но это еще не все. Хозяева магазинов ведь тоже где-то приобретают товар, причем, по разной цене. Чтобы и на этом этапе побудить их выбирать поставщиков с привлекательными ценами, установлен предел. Цена товара в магазине не должна превышать среднерыночную сложившуюся на территории муниципального образования. – Еженедельно мы проводим мониторинг цен на все продукты питания, с помощью чего и выводится среднерыночная цена на тот или иной товар, – продолжает Ирина Жирова. – Результаты мониторинга публикуются на нашем сайте. Соблюдающие эти условия предприниматели получают субсидии из городского бюджета, которые частично направляются на оплату аренды торговых площадей. Собственникам же компенсируются затраты на тепловую энергию и электроснабжение. Торговые точки, реализующие подакцизные товары, например спиртное, лишены возможности получить субсидию. Цены в разных магазинах могут различаться на десятки процентов, но вы не встретите такой торговой точки, где абсолютно весь ассортимент дешевле, чем у других продавцов. В крупных супермаркетах нередко встречаются некоторые виды продуктов, стоимость которых ниже, чем даже на рынках или в социальных магазинах. Причина кроется в том, что сетевые ритейлеры зачастую работают напрямую с производителями, минуя посредников. Ведь они оперируют большими партиями, целыми железнодорожными вагонами. Еще один механизм обуздания цен на продовольственном рынке Южно-Сахалинска – предоставление муниципалитетом земельных участков для размещения торговых павильонов. И хотя для предпринимателей право торговать в их стенах тоже стоит денег, все равно это обходится дешевле, нежели в случае аренды помещений в каком-нибудь торговом центре. – С 2013 года с такими предпринимателями перестали заключать договоры аренды на земельные участки, – объясняет Ирина Жирова. – Теперь заключаются договоры на право размещения нестационарных объектов, тоже не бесплатно, но пользование такими павильонами, с учетом установленного специально для местных товаропроизводителей понижающего коэффициента, обходится им значительно дешевле.

Рыбный день