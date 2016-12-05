Углегорцы приручили экзотических животных

Вместо привычных домашних питомцев жители Углегорского района начали держать в квартире редких представителей фауны, сообщается на сайте газеты «Углегорские новости».

В семьях углегорцев и шахтерцев проживают шиншилла, хорьки и игуана. По мнению хозяев, зверьки неприхотливы в еде и не вызывают особых хлопот с содержанием. Конечно, все они с характером, но внимание и любовь к ним со временем делают из представителей дикой природы настоящих друзей.

Появились четвероногие воспитанники в силу разных причин, но чаще всего их преподносили друзья и знакомые. Например, шиншиллу Диодору подарил девушке на день рождения молодой человек, но находится животное теперь на попечении ее младшей сестры Насти.

Хорек Перчик тоже был подарком, но уже от мужа жительницы Углегорска Юлии. К первому питомцу скоро присоединился второй: Чили подобрали на улице. Поначалу они соперничали. Два самца делили территорию, но сейчас уже вместе играют, гуляют, общаются. Ночуют зверьки в своих домиках, которые для них специально сделал муж. Зимой могут спать до 16 часов в день. Они любят кабачки, помидоры, мандарины, меньше бананы, иногда всему остальному предпочитают кошачий корм.