Около 200 каратистов собрало открытое первенство Холмска

25 комплектов наград разыграли на открытом первенстве Холмска по карате, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в СДЮСШОР восточных видов единоборств.

Турниру не помешала даже метель. Портовый город собрал 195 участников из Южно-Сахалинска и Холмска. Они оспаривали звание сильнейшего в двух видах соревновательной программы - ката и кумитэ.

Ожесточенная конкуренция за призовые места разыгралась среди юных бойцов, выступавших в самой массовой категории «кумитэ 8-9 лет до 30 кг». За выход в финал боролись 20 островных каратистов. В финальном поединке встретились воспитанники Анастасии Ким Вячеслав Шмидт и Максим Пе из областного центра.

- Ребята часто соревнуются друг с другом, чаще побед добивался Максим. В этот раз он тоже выиграл. Однако, несмотря на поражение, Вячеслав хорошо выступил, до победы ему не хватило одного балла, - отметила Анастасия Ким.

Медали высшего достоинства в ката завоевали Ксения Вон, Святослав Попов, Виктория Слугина, Максим Пе, Варвара Френзюк, Кирилл Сек, Екатерина Ефремова, Ли Ен Бок, Альбина Федоренко, Артур Моргунов. Среди кумитистов сильнейшими оказались Сафина Сулейманова, Святослав Попов, Ростислав Тян, Наталья Рязанова, Кирилл Морозов, Максим Пе, Варвара Френзюк, Георгий Пак, Кирилл Сек, Дарья Афонина, Константин Коковуров, Ли Ен Бок, Альбина Федоренко, Станислав Тян и Владислав Жучков.

В командном зачете первое место заняла команда Южно-Сахалинска, на ее счету 65 медалей. У хозяев турнира 30 наград, причем по числу золотых медалей они уступили гостям всего на одну.

В следующий раз каратисты встретятся в середине февраля в Южно-Сахалинске на соревнованиях, посвященных Дню защитника Отечества.