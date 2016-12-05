Чемпионом Сахалина по бенди стала сборная Поронайска

Турнир прошел на стадионе «Медик», и его лед оказался счастливым для дружины из Поронайска, информирует пресс-служба регионального минспорта.

По регламенту сборные были разделены на две группы. В подгруппе «А» не было равных команде областного центра (серебряный призер чемпионата 2016 года). В финальную часть соревнований из группы «Б» вышла дружина Поронайска. Отметим, что поронайские спортсмены в прошлом году были бронзовыми призерами чемпионата области, и в заключительном противостоянии на «Медике» они оказались быстрее и точнее. Поэтому вполне закономерна их победа со счетом 6:4. В очном споре за третье место чемпион прошлого года – команда Корсакова – со счетом 2:6 уступила соперникам из Смирных.

По итогам этих соревнований судейская коллегия назвала лучших спортсменов. Лучшим игроком чемпионата признан Илья Кохов из Поронайска, который в матче за первое место забросил в ворота южносахалинцев шестой мяч. А по количеству забитых мячей не было равных Артуру Ильясову из Южно-Сахалинска: 11 заброшенных мячей принесли ему звание в номинации «лучший бомбардир». Лучшим защитником чемпионата признан Игорь Ри из Корсакова, а лучшим вратарем – Сергей Шалыгин из областного центра.

- Чемпионат прошел на хорошем уровне, - прокомментировал выступление команд президент региональной федерации хоккея с мячом Александр Тен. – Сборная Поронайска показала неплохую подготовку. Появились молодые игроки. Постепенно набирает обороты юношеская сборная Южно-Сахалинска. У них мало опыта, но есть большое желание играть именно в хоккей с мячом! И это не может не радовать. Вместе с тем огорчает тот факт, что из-за финансовых проблем не приехала команда Охи. В современной истории хоккея с мячом охинцы дважды становились чемпионами области. Будет жаль, если такие традиции русского хоккея, которые сложились в Охе еще с 70-х годов прошлого века, канут в Лету.