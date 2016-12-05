В Южно-Сахалинске завершился турнир биатлонистов

Воспитанники от 10 до 19 лет на территории лыжной в базы «Спартак» Южно-Сахалинска. Самым юным участникам – 2006-2007 годов рождения – предстояло пробежать 1 км с одним огневым рубежом. Лучшей на дистанции стала Варвара Бажухина, второе место заняла Вероника Франкова, третьей пришла к финишу Софья Пак. У мальчиков в этой же возрастной категории не было равных Никите Кулешову, следом за ним финишировал Василий Гибин, третье время показал Григорий Касьян.

3 км с двумя огневыми рубежами в позиции лежа предстояло преодолеть юношам и девушкам 2004-2005 годов рождения. У юношей на этой дистанции лучшее время показал Филипп Коломиец, вторым пришел к финишу Ярослав Гришин, третье место досталось Геннадию Холоще. У девочек первой финишировала Олеся Тренихина, второй была Анастасия Кулешова, третьей – Лада Дундукова.

В следующих возрастных группах спортсменам предстояло преодолеть два огневых рубежа – один лежа, второй стоя. Парни 2002-2003 годолв рождения вышли на дистанцию 4,5 км. Лучшим здесь стал Дмитрий Мусатов, второе место завоевал Илья Нефедов, третье – Максим Игнатенко. У девушек в этой же возрастной категории первое время показала Ангелина Мытарева, следом финишировала Софья Тузинская, на третьей строчке итогового протокола оказалась Виктория Филиппова.