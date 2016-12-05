Парадокс контроля

На заседании думского комитета по экономическому развитию депутат островного парламента и заслуженный строитель РСФСР Андрей Залпин внес предложения по корректировке ст. 53 Градостроительного кодекса. В документе говорится о том, что при возведении различных объектов контролировать качество работ могут не только заказчики, но и сторонние лица. При сложившемся сегодня порядке нередко возникает ситуация, которую иначе как парадоксальной и не назовешь. Дело в том, что заказчик обычно объявляет конкурс на выполнение услуг строительного контроля среди предпринимателей или организаций, имеющих соответствующий допуск саморегулируемой организации.

–Налицо конфликт интересов, из-за которого начинает падать качество строительства, – прокомментировал Залпин. – Контроль должны вести профессионалы, но не строители, а, например, специалисты проектных или изыскательских организаций, имеющие допуск СРО. А если этого нет, то начинаются неприятности. Причем не только в других регионах России, но и у нас. Например, в Холмске один из объектов построили из бракованного бетона, что негативно отразилось на несущей способности здания. В Охе в жилом доме не предусмотрели нормальную систему вентиляции, и теперь с этим приходится разбираться областным властям. Мы обсуждали в саморегулируемой организации «Сахалинстрой» возникшие проблемы и пришли к выводу, что надо менять законодательство. Для этого я и подготовил соответствующий законопроект…

В ходе обсуждения документа депутаты обратили внимание еще на один существенный момент. С 1 июля 2017 года вступают в силу принятые ранее изменения в статью 52 все того же Градостроительного кодекса. Согласно этим поправкам, муниципальные и государственные заказчики, а также учрежденные ими унитарные предприятия и автономные организации уже не обязаны быть членами СРО. А это значит, что им все чаще придется объявлять конкурсы для желающих выполнять строительный контроль. Получается, нынешняя ситуация даже обострится.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сегодня некоторые строители контролируют даже так называемые скрытые работы. Иными словами, они сами оценивают сделанные ими же несущие конструкции, систему вентиляции и другие элементы здания, которые уже невозможно увидеть и проверить на качество после отделочных работ. Это уже противоречит Федерального закону «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», обеспечивающему защиту жизни и здоровья жильцов.

Развязать этот своеобразный клубок юридических противоречий должна законодательная инициатива Залпина. В частности,

ст. 53 Градостроительного кодекса РФ предлагается дополнить следующим предложением: «Строительный контроль, который подлежит осуществлению застройщиком или техническим заказчиком, не выполняется лицом, осуществляющим строительство, и привлекаемыми для выполнения строительно-монтажных работ физическими и юридическими лицами».