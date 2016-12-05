Парадокс контроля
Сахалинские депутаты считают, что проверять качество строительства домов и объектов в области должны независимые контролеры
Есть допуск
На заседании думского комитета по экономическому развитию депутат островного парламента и заслуженный строитель РСФСР Андрей Залпин внес предложения по корректировке ст. 53 Градостроительного кодекса. В документе говорится о том, что при возведении различных объектов контролировать качество работ могут не только заказчики, но и сторонние лица. При сложившемся сегодня порядке нередко возникает ситуация, которую иначе как парадоксальной и не назовешь. Дело в том, что заказчик обычно объявляет конкурс на выполнение услуг строительного контроля среди предпринимателей или организаций, имеющих соответствующий допуск саморегулируемой организации.
Именно такой допуск и получают строители, зачастую побеждающие в подобных конкурсах и затем…контролирующие сами себя!
Скрытые работы
–Налицо конфликт интересов, из-за которого начинает падать качество строительства, – прокомментировал Залпин. – Контроль должны вести профессионалы, но не строители, а, например, специалисты проектных или изыскательских организаций, имеющие допуск СРО. А если этого нет, то начинаются неприятности. Причем не только в других регионах России, но и у нас. Например, в Холмске один из объектов построили из бракованного бетона, что негативно отразилось на несущей способности здания. В Охе в жилом доме не предусмотрели нормальную систему вентиляции, и теперь с этим приходится разбираться областным властям. Мы обсуждали в саморегулируемой организации «Сахалинстрой» возникшие проблемы и пришли к выводу, что надо менять законодательство. Для этого я и подготовил соответствующий законопроект…
В ходе обсуждения документа депутаты обратили внимание еще на один существенный момент. С 1 июля 2017 года вступают в силу принятые ранее изменения в статью 52 все того же Градостроительного кодекса. Согласно этим поправкам, муниципальные и государственные заказчики, а также учрежденные ими унитарные предприятия и автономные организации уже не обязаны быть членами СРО. А это значит, что им все чаще придется объявлять конкурсы для желающих выполнять строительный контроль. Получается, нынешняя ситуация даже обострится.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сегодня некоторые строители контролируют даже так называемые скрытые работы. Иными словами, они сами оценивают сделанные ими же несущие конструкции, систему вентиляции и другие элементы здания, которые уже невозможно увидеть и проверить на качество после отделочных работ. Это уже противоречит Федерального закону «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», обеспечивающему защиту жизни и здоровья жильцов.
Развязать этот своеобразный клубок юридических противоречий должна законодательная инициатива Залпина. В частности,
ст. 53 Градостроительного кодекса РФ предлагается дополнить следующим предложением: «Строительный контроль, который подлежит осуществлению застройщиком или техническим заказчиком, не выполняется лицом, осуществляющим строительство, и привлекаемыми для выполнения строительно-монтажных работ физическими и юридическими лицами».
Земельное равенство
Также на комитете сахалинские парламентарии обсудили ряд инициатив, подготовленных в других регионах России. Наши депутаты, например, поддержали предложения Законодательного собрания Амурской области. Эта инициатива касается Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», принятого еще в 2002 году.
Амурские депутаты, в частности, предлагают изменить существующий порядок передачи в собственность или аренду земельных участков сельхозназначения, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Сегодня фермеры в основном получают такие участки, лишь приняв участие в аукционах. Правда, российское законодательство предусматривает и несколько исключений из общего правила. Например, без торгов землю могут получить те фермерские хозяйства, где участки были ранее предоставлены для постоянного и бессрочного пользования либо в качестве пожизненно наследуемого владения. От участия в аукционах освобождены и те, кто является участником программ господдержки развития сельского хозяйства. Последнее исключение – это крестьянские подворья, получающие от муниципалитетов участки из числа невостребованных земельных долей.
Суть инициативы амурских законодателей заключается в том, чтобы устранить неравенство между уже работающими фермерами и новичками. Для этого предлагается откорректировать ст. 10 упомянутого федерального закона, внеся в него новую норму. Ее суть такова: впервые зарегистрированным крестьянско-фермерским хозяйствам земельные участки передавать в аренду на пять лет без проведения торгов. Одновременно, по мнению авторов законодательной инициативы, эта же норма поможет расширить свою деятельность и заняться сельским хозяйством также тем людям, которые уже получили «дальневосточный гектар».
Островные парламентарии единодушно поддержали эту законодательную инициативу и ряд других региональных предложений.
Фото из архива редакции
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