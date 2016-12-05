Баскетболисты ПСК «Сахалин» «сдали» второй домашний матч

Встреча между баскетболистами ПСК «Сахалин» и «Иркута» в понедельник на паркете Дворца спорта «Кристалл» получилась, как и прогнозировали специалисты и болельщики, ожидаемо тяжелой.

По информации пресс-службы островного клуба, команда из Иркутска соседствует в турнирной таблице с «Сахалином», а потому играть друг против друга собирались очень внимательно. Гости в прошлом проигрывали хозяевам с разницей в 20 очков и более. Зная о возможностях нынешнего состава соперника, иркутяне построили игру от обороны. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Иркута» Алексей Лобанов даже употребил слово «дотерпеть». Именно об этом он просил своих подопечных во второй половине встречи.

Ведь к большому перерыву «Сахалин» подошел с преимуществом в шесть очков – 53:47. И в третьей четверти это превосходство удержать сумел. Однако в заключительном отрезке увереннее на чужом щите действовали гости, которые и сумели победить – 71:66.

По словам старшего тренера «Сахалина» Эдуарда Рауда, второй раз за сезон ему приходится извиняться перед болельщиками за поражение.

- Но надо понимать, что это профессиональный спорт. Такое случается. Против нас играла команда, которая тоже хотела победить. Результатом я недоволен, как и игрой. Надо добавлять в тренировочном процессе, - прокомментировал он выступление команды.

Сегодня утром баскетболисты ПСК «Сахалин» отправились на серию выездных матчей.

- Нам предстоят три игры на Урале, в том числе с принципиальным соперником – командой из Ревды. Сначала мы с ними сыграем в чемпионате, а после нам с ними предстоит полуфинал кубка России. Игра будет интересной. Я уверен, что и соперник не захочет себя показывать с худшей стороны. Да и мы постараемся добыть победы в этих матчах. Не хотелось бы, конечно, подходить к финалу с двумя поражениями, но я уверен, что ни делается, все делается только к лучшему. Но повторюсь, что поражение на домашнем паркете не имеет никаких оправданий, - отметил наставник «Сахалина».

Кроме того, в феврале островной клуб примет участие в финале четырех Кубка России.

Суперлига. Первенство России 2016/17

ПСК «Сахалин» - «Иркут» (Иркутск) 66:71 (22:18, 22:20, 9:9, 13:24)

Сахалин: Смыгин 17 очков, Нестеров 12 (8 подборов), Яковенко 11 (7 подборов), Комолов 7, Шелекето 6, Ионов 4, Голяхов 4, Зибиров 3, Подкользин 2.