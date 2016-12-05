Корпорация развития Сахалинской области профинансирует три проекта

Областная межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов предоставления господдержки инвестиционной деятельности одобрила финансирование из средств Корпорации развития Сахалинской области трех новых проектов.

По словам пресс-секретаря корпорации Алексея Баяндина, два из них связаны со свиноводческим комплексом в анивском селе Таранай. Еще один будет реализован в селе Раздольном Корсаковского района. Это будет молочно-товарная ферма на 1 тыс. голов дойного стада и агрогородок. Корпорация профинансирует строительство всех производственных объектов данного проекта.

Самый большой по стоимости удельный вес имеет молочно-товарная ферма, которая уже в 2018 году должна производить 5,8 тыс. тонн в год сыров и молока. Молочной и кисломолочной продукции будет производиться 2,1 тыс. тонн в год, 53% из них придется на молоко. Будущий ассортимент продукции фермы включает 11 различных наименований. В результате реализации проекта будет дополнительно создано 60 новых рабочих мест, ВРП региона ежегодно будет прирастать на 655 млн рублей, а ежегодные поступления в бюджет составят не менее 77 млн рублей.

Инициатором проекта «Комплекс глубокой переработки свинины» является хорошо известное сахалинцам АО «Мерси Агро Сахалин», заканчивающее строительство второй очереди свинокомплекса производительностью до 50 тыс. голов в Таранае. Предприятие является резидентом ТОСЭР «Южная». Рынок островного региона будет обеспечен широким ассортиментом качественной мясной продукции, которая теперь станет поставляться в центральную и северную часть Сахалина и на Курильские острова.

Реализация проекта обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней около 5 млн рублей в год. Будет создано 93 новых рабочих места. ВРП региона ежегодно будет увеличиваться на 107 млн рублей. Для стабильной работы свинокомплекса, улучшения его экономики потребуется создать первое на Сахалине производство полнорационных кормов для свиней. Проект строительства комбикормового завода мощностью до 25 тонн в час также получил одобрение членов МВК. Инициатором проекта является ООО «Сахалинский ККЗ». Компания станет первым на Сахалине предприятием по выпуску полнорационных кормов для свиней и полностью закроет потребность производителей в данном виде продукции. Вклад в ВРП региона при этом до 2030 года составит около 7 млрд рублей. Ежегодно в бюджет области в виде налогов от данного производства будет поступать порядка 31 млн рублей. Будет создано до 53 высокопроизводительных рабочих мест.

По мнению и.о. генерального директора АО «Корпорация развития Сахалинской области» Романа Николайчука, реализация данных проектов повысит уровень продовольственной безопасности Сахалинской области, снизит зависимость от завозов с материка.

- Продукция сельхозпредприятий будет представлена в широком ассортименте на региональном рынке с дифференцированным подходом в ценообразовании, обеспечивая доступность цен на отдельные виды продовольственных товаров, - отметил Роман Николайчук.