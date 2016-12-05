Великие оптимисты

Мы продолжаем знакомить читателей с публикациями нашей газеты четвертьвековой давности. Проект посвящен 25-летию издательского дома «Губернские ведомости» и 70-летию Сахалинской области

Летали и совещались

Губернатор Валентин Федоров ввел интересное начинание – поручил вице-губернаторам и руководителям ключевых департаментов еженедельно отчитываться в «Губернских Ведомостях» о своей работе – где были, чего достигли? Так появилась рубрика «Деловая неделя». Вот что рассказал в одной из публикаций вице-губернатор В. Мозолевский. «Минувшая неделя, можно сказать, была неделей перелетов и довольно сложной. В Москве решались результаты конкурса по развитию газохимической промышленности на Сахалине. Прорабатывались документы. Шли переговоры с концернами по линии конверсии, чтобы шире использовать потенциал отечественной промышленности для обеспечения нашей области холодильными агрегатами и запасными частями. При взаимной заинтересованности прошли встречи в посольстве Канады. Обсуждались наши сахалинские проблемы, как нам помочь… Решен вопрос о поставках угля из Красноярского края. В этом году получим 200 тысяч тонн». А это отчет вице-губернатора Ю. Мишуты. «Шли совещания, одно за другим. Мы рассмотрели вопрос о выполнении программы развития экономики и культуры малочисленных народов Севера. Были вскрыты факты вопиющей волокиты, особенно при закреплении промысловых водоемов за родовыми хозяйствами и национальными кооперативами. Особенно здесь отличились администрации Александровск-Сахалинского и Поронайского районов. Выявлено, что у аборигенов отбираются лучшие промысловые участки. Документы, поданные родовыми хозяйствами и кооперативами, потонули в ворохах бумаг, увязли в канцелярщине. Обсуждали мы проблемы, связанные с подрастающим поколением, в частности, о материальном положении детских садов, о возможностях снижения оплаты».

Только придурки

Продолжалась рубка вокруг шельфа. Мнения высказывались самые разные. Под рубрикой «Сенсация» журналист Ольга Васильева публикует материал «Спорим о том, что давно уже продано?». Ее собеседник – зам. директора по геологии и геофизике ИМГиГ Г. Гнибиденко: «Решили доразведать одно из месторождений на Сахалине – Дагинское. И институту прибыль, и Сахалину выгода. Начали пробивать лицензии в Москве – волынка. Затем скандал, и наконец: «Нет, мы не пустим вас работать на сахалинском шельфе!» Главный геолог объединения «Сахалинморнефегаз» Закальский говорит: – Да что вы собираетесь зарабатывать на Дагинской структуре? Мы ее давно продали, вы что, не знаете? – Может, на Севере вы нам дадите? – Нет, и на Севере все продано. Но если это верно, то прямо скажу – такими кусками могут торговать только придурки». В выражениях тогда вообще не стеснялись. «Я сразу заявил, что буду против тех компаний, где участвуют японцы, как бы они не маскировались под «Шелл» или «Эксон». – Но почему? – Я с 60-х годов контактирую с японцами и пришел к выводу: ни одного контракта с ними нельзя подписывать – в любом случае они будут нас обдирать, скупая за бесценок рыбу, лес, нефть… И дело тут не в самих японцах (среди которых у меня много приятелей), а в политике японского правительства, которое не хочет никакого усиления нашей экономической мощи» Политика, политика… Коснулись в интервью и так называемого «треугольника Шеварнадзе» – немалой акватории Берингова моря, которую СССР уступило США. И на одной из последующих страниц газеты – большое заключение независимых экспертов по этому поводу. А в заключение заключения: «Как сообщила «Комсомольская Правда» в номере за 21 января этого года, Э. Шеварнадзе (тогда уже президент Грузии) «отстегнул» 100000 долларов США на реставрацию проспекта Руставели в Тбилиси. Интересно, что еще осталось у дарителя и в каких банках?»

Слово о ветеранах

Перейдем от большой политики к делам насущным. В каждом номере газеты – по несколько статей с призывом о помощи. Либерализация цен начала набирать обороты и больно бить по людям с низким уровнем дохода, прежде всего по ветеранам. «Потерпишь, ветеран?» В материале под таким заголовком председатель Макаровского райсовета ветеранов И. Торопкин рассказывает о том, что местные власти самоустранились от помощи престарелым: «Почему бы на первых порах не постараться сохранить ранее получаемые льготы ветеранами войны и тыла продовольствием и товарами первой необходимости? …Или оставить прежние тарифы на услуги в банях, парикмахерских, за телефон и т.д. Все это наши фронтовики заслужили. И нельзя допускать, когда от местных властей слышишь такое: «У нас в районе своя власть, какие льготы установим, такими и наслаждайтесь». Это недопустимо. А потому веское слово должна сказать администрация нашей островной области».

Ворохи бумаг

Однако немало статей и о надеждах на лучшее. Правда, уже осторожно, с налетом некоторого скепсиса. Под заголовком «Господин Марков, фермер» – рассказ о секретаре партийного комитета совхоза «Буюкловский», ушедшего фермерствовать: «Впереди у него был кредит в банке, впереди закручивалась такая сложная жизнь, о которой он, пожалуй, и не догадывался. Партийные собрания и пленумы виделись, наверное, как пионерские линейки… – Скоро уже год – ни аванса, ни зарплаты. Никаких гарантий: нестабильность во всем. Могу вылететь, а даст Бог – выживем. Надеюсь только на себя…» Островное казачество готово работать на земле не покладая рук. Мешает, понятно, чиновничество. «Наделение казаков землей в нашей области сильно тормозится, пока шелестят лишь ворохи бумаг с печатями в разных канцеляриях, а ведь на бумагах ничего не вырастишь и никого не вскормишь. Отсюда вывод: казакам самим быть в гуще приватизации земли и техники в хозяйствах, где они работают… – Мы живем в новом мире, – отметил атаман А. Мартынов. – Сохраняя народные традиции, не стоит чураться нетрадиционных для казачества занятий – торговли, бизнеса. Надо укреплять свои позиции в банках, страховых компаниях, на биржах…» Материал «Верю – за мной пойдут другие» – о том, что плавбаза «Маршал Мерецков» первой вышла из состава всех объединений, стала самостоятельным юридическим лицом и отправилась в «свободное плавание». Ольга Васильева берет интервью у инициатора всего этого дела капитана-директора Захария Назаренко. «Я бы очень подумал вступать на этот скользкий путь, если бы знал, во что превратится наша страна и наша экономика. Если бы знал, что пустая банка будет стоить пять рублей, а цена на топливо вместо ста шестидесяти поднимется до полутора, двух, даже трех тысяч рублей – и все равно этого топлива не будет. Что будут такие налоги… Что 25 процентов готовой продукции я должен отдать тем, кто обеспечивает меня сырцом, 10 – «Востокрыбфлоту», 10 – моррыбпорту, а 40 – любимому Сахалину, как того требует губернатор. Я бы тогда сказал – «да гори она синим огнем, эта долбанная плавбаза»… Но я великий оптимист».

Зеленая семерка

Февраль, давно уже идет корюшка. Журналист Губин на льду в районе мыса Свободный знакомится с удачливым рыбаком Владимиром Ивановичем 64 лет. «Слушайте, откройте секрет! Ведь лунки рядом. У меня всего восемнадцать, а у вас? – Я не считал. Полста наберется… – А какая «химия»? – Зеленая – А сколько крючков? – Семь. – Семерка? – Ага… – Ого, опять две! Но не буду вам мешать». Мешал же, однако, весь день, пока в полпятого довольный Владимир Иванович не сказал: «Все, хватит, всю рыбу не переловишь». А прогноз по корюшке и наваге в том году был благоприятный – и на последний месяц зимы, и на начало весны. Это подтвердили и сотрудники Сахалинского филиала ТИНРО, и председатель областного общества охотников и рыболовов Илья Бояркин.