Сахалинский театр кукол запустил «Чудо-день»

Проект «Чудо-день» стартовал сегодня в Сахалинском театре кукол.

По информации пресс-службы театра, первым мероприятием стал мастер-класс по изготовлению вальдорфской куклы. На занятия пришли ученики вторых классов гимназии №3 в сопровождении родителей. Их встречали заслуженный работник культуры области, ведущий мастер цены театра кукол Марина Маковецкая и островная рукодельница и психолог Ольга Скоропадская.

Организаторы начали урок с истории русских обрядовых кукол и поделок, выполненных в знаменитой немецкой технике. Второй частью мастер-класса стало обсуждение эскизов героев будущего спектакля. Участники занятий познакомились с уже готовым персонажем Козой и наметили план работы.

Первый мастер-класс завершила экскурсия в бутафорский цех театра кукол. О художниках, их работе, разнообразных техниках театра кукол детям и взрослым рассказала актриса Марина Маковецкая.

Проект «Чудо день» реализуется Сахалинским театром кукол при финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках Фонда социальных инициатив «Энергия». В нем примут участие десятки специалистов, в его рамках пройдут мастер-классы, пройдут социологические исследования и конечно, всех сахалинцев и гостей области ждет премьера – спектакль «Чудо-день» о счастье быть мамой!