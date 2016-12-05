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14:52 / Экономика / рыба / Росрыболовство  

Сахалинские рыбаки в 2016 году выловили 112 тыс. тонн лосося

112 тыс. тонн лосося выловили на Сахалине в 2016 году. Это на 4 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства Александр Таратенко.

- 2016-й для нас был очень сложным периодом. Нечётный год (високосный) обычно считается нерыбным. Тем не менее его нельзя назвать провальным. Островные рыбопромышленники сработали не хуже, чем в предыдущие годы. Если в 2015-м в области было выловлено 108 тысяч тонн лососевых, то в 2016 году - 112 тыс. тонн, - отметил Таратенко.

По его словам, по горбуше задача выполнена, а вот прогноз по кете не оправдал надежды. Рыба просто не пришла в те районы, где её больше всего ожидали, а именно, на юг Сахалина и Курилы. В результате островные предприятия недополучили почти 20 тыс. тонн кеты.

- Если в 2015 году к нашим берегам не пришло почти 100 тыс. тонн горбуши, то в 2016 нас обошла кета, - добавил Таратенко. - Почему так получилось, мы пока объяснить не можем. Наука приводит разные доводы, но точные причины не озвучивает.

Аналогичная ситуация отмечалась и в соседней Японии. В ушедшем году кета не соизволила появиться в прилегающих акваториях.

Теги  Рыба Путина Итоги Росрыболовство
Автор текста и фото: Иван Балов

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