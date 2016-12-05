Сахалинец украл и продал строительный контейнер

Полицейские задержали южносахалинца, который летом прошлого года украл строительный контейнер.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, о похищенном объекте руководитель компании сообщил в полицию только несколько дней назад. Ущерб он оценил в 70 тыс. рублей.

Сотрудники управления уголовного розыска по оперативной информации вышли на след похитителя. Им оказался безработный житель областного центра 1989 года рождения, осужденный пару лет назад за совершение кражи. По словам молодого человек, он приметил контейнер на строительном объекте и решил, что он бесхозный. В это же время ему попалось объявление, в котором покупатель искал именно такой вагончик. Стороны быстро договорились о сделке. Покупатель прибыл на кран-балке и увез крупногабаритный товар.

В настоящее время стражи порядка выясняют личность покупателя и местонахождение украденного имущества. А южносахалинец стал фигурантом второго уголовного дела. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.