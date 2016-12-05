Рябов: 40% преступлений на Сахалине совершают пьяные

Количество преступлений на Сахалине и Курилах в 2016 году увеличилось на 8%, сообщил 31 января на итоговой коллегии прокурор области Николай Рябов.

- Это обусловлено ростом зарегистрированных имущественных преступлений. Комплекс мер позволил снизить количество тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе на треть - убийств и на четверть – изнасилований, - сказал прокурор.

По его словам, есть результаты по противодействию организованной преступности. Почти на четверть меньше совершено преступлений в составе группы лиц. На 12% сократилось количество преступлений, совершенных молодыми людьми до 18 лет.

Прокурор отметил: положительные тенденции напрямую связаны с работой системы профилактики.

Вместе с тем муниципальные программы борьбы с преступностью по-прежнему требуют участия прокуроров в механизмах их формирования и периодичности надзорных оценок.В состоянии алкогольного опьянения совершено 40% преступлений. Участились преступные действия в общественных местах. Лица, ранее преступавшие закон, совершили на 8% больше преступлений.