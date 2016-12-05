На Сахалине регистрируют рост коррупционных преступлений

Увеличение количества коррупционных преступлений регистрируют на Сахалине. Об этом сегодня на коллегии заявил прокурор области Николай Рябов.

- В течение прошлого года органы прокуратуры продолжали наращивать усилия по противодействию преступлениям коррупционной направленности. Их выявлено и учтено на 11% больше. Возросло количество фактов взяточничества, в том числе в крупном и особо крупном размерах, - сообщил прокурор.

По делам коррупционной направленности удалось добиться увеличения возмещения причиненного ущерба почти в 3 раза.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 29 уголовных дел. В их основе – факты хищения бюджетных средств, незаконное распоряжение муниципальной собственностью, злоупотребление и превышение должностных полномочий.

Повышенное внимание уделялось минимизации последствий, причиненных актами коррупции, и взысканию незаконного обогащения. Суды удовлетворили иски прокуроров на 33 млн рублей. В их числе, к примеру, иски к бывшему главе Холмского городского округа и его заместителям об обращении в доход государства незаконно полученных подарков на сумму, превышающую 5 млн рублей.

С учетом обоснованной, мотивированной и четко выверенной позиции суд вынес решение об обращении в доход государства имущества экс-губернатора Хорошавина на 1 млрд рублей.