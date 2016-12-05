Выпивка двоих сахалинцев закончилась поножовщиной

Вечер в компании с молодой девушкой закончился для жителя Охи больничной палатой.

По информации управления МВД России по Сахалинской области, сообщение медиков о госпитализации в местную ЦРБ 39-летнего мужчины с ранениями поступило в полицию сегодня около трех часов ночи. Врачи диагностировали у пациента проникающее ранение грудной клетки. Он был в тяжелом состоянии, с окружающими контактировать не мог.

Проведя ряд оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники районной полиции установили, что вечером 30 января охинец находился в селе Тунгор, где выпивал с 21-летней сельчанкой. В какой-то момент на почве внезапно вспыхнувших неприязненных отношений между мужчиной и девушкой возник конфликт. Во время ссоры она схватила кухонный нож и один раз ударила им в грудь собутыльника.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.