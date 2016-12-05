Прокуратура: задолженность по оплате труда на Сахалине составляет 53 млн рублей

В ушедшем году прокуратура Сахалинской области со всеми уполномоченными органами власти и контроля выявила и погасила долги по зарплате на 38 предприятиях на сумму 186 млн рублей, в том числе на таких проблемных, как «Тимирязевское», «Сахалинуголь-6», «Обогатительные процессы».

- Действенной мерой остается возбуждение в отношении нерадивых работодателей уголовных дел. В 2016 году по материалам прокурорских проверок возбуждено 20 уголовных дел, что в 5 раз больше, чем в предыдущем году, - заявил на коллегии ведомства прокурор Сахалинской области Николай Рябов.

По его словам, количество данных дел, оконченных производством, возросло более чем в три раза (с 5 до 18), а возмещенный в ходе расследования ущерб увеличился с 2 млн до 38 млн рублей.

- На сегодняшнюю дату задолженность по оплате труда составляет 53 млн рублей, 90% суммы приходится на предприятия-банкроты. Надзор за соблюдением трудового законодательства был и остается одним из главных направлений.Требую от прокуроров усилить надзор за работой арбитражных управляющих. В каждом случае нужно давать оценку деятельности собственников предприятий, - заявил прокурор.