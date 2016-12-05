Эпидпорог ОРВИ на Сахалине превышен в двух районах

Повышенный уровень заболеваемости ОРВИ в Сахалинской области наблюдается сейчас только в двух районах - Поронайском (+19,5%) и Южно-Сахалинске (+17,9%).

- Ситуация в этом году вообще достаточно нестандартная, – рассказала на брифинге начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспортебнадзора Галина Ковтунович. – Рост заболеваемости начался раньше, чем обычно, – уже во второй декаде декабря. Но вспышка прошла достаточно мягко, сейчас наблюдается некоторое затишье, затем по традиции будет еще одна небольшая волна, связанная с гриппом В, один случай его уже выявлен.

А вообще уровень заболеваемости в этом году гораздо ниже, чем в прошлом. Если год назад регистрировалось по 7-8 тысяч случаев заболевания за неделю, то в этом году - 3,5-4 тысячи. Например, за минувшую неделю выявлен 3931 заболевший острыми респираторными вирусными инфекциями.

В итоге полностью на карантин была закрыта только одна небольшая начальная школа в Углегорском районе. Там заболели 47 детей – 47% всех учащихся. В нескольких районах закрывались отдельные классы. В Южно-Сахалинске, например, сейчас болеет только 6% школьников.

Такую ситуацию медики связывают с успешной вакцинацией. От гриппа был привит 41% островитян, что создало надежную иммунную прослойку среди населения и помешало распространиться эпидемии.

Как известно, вокруг вакцинации и самих заболеваний ходит много домыслов. Особенно вокруг гриппа. Опять начинают распространяться слухи о какой-то суперопасной его мутации.

Медики успокоили – новые штаммы появляются у гриппа А, который уже прошел. Сейчас будет обычный и привычный грипп В, и те, кто привит, им не заболеют.

- Однако, - заметила главный внештатный эпидемиолог области Наталья Ватолина, - препараты действуют только против гриппа. А есть еще около двадцати различных ОРВИ, которыми может заболеть и провакцинированный человек. Но общий иммунный барьер, поставленный вакцинацией, снижает риски и этих заболеваний.

В качестве доказательства медики привели статистику превышения эпидпорога по возрастным группам. Здесь выделяются дети до двух лет (+18%), у детей до шести лет оно незначительное, а у школьников и взрослых он не превышен вовсе.

- Как видите, заболеваемости больше всего подвержены дети, которые не ходят в детские сады и не прививались, – подытожила заместитель директора лечебного департамента областного минздрава Ирина Хегай. – В этой возрастной категории нет иммунного барьера. Но новые вакцины можно применять с шести месяцев, так что молодым мамам стоит задуматься о том, чтобы привить ребенка. Но это дело добровольное.

Несмотря на то, что эпидемия гриппа и ОРВИ на островах в этом году проходит не столь остро, как в прошлом сезоне, система островной медицины работает в повышенной готовности. В лечебных учреждениях введен карантин и масочный режим, во взрослых поликлиниках действуют кабинеты неотложной помощи, куда можно обратиться при первых признаках заболевания, в областной детской поликлинике - специальный «фильтр-кабинет» с теми же задачами.

Спикеры брифинга не называли лекарства – это дело непосредственно терапевтов и педиатров, но обратили внимание на традиционную профилактику заболеваний: ограничить себя в посещении массовых мероприятий, не стеснятся носить маски, обязательно проветривать помещения, употреблять лимоны и чеснок. Причем чеснок не обязательно есть, его надо просто почистить, порезать на дольки и разложить по квартире. Ну и, конечно, соблюдать правила личной гигиены, мыть руки.

Кстати, самым грязным предметом, который постоянно находится при нас, специалисты назвали сотовый телефон. Его тоже стоит протирать гигиеническими салфетками.