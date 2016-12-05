В Макарове детсадовцам объяснили правила поведения на дороге

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в администрации муниципального образования, теория завершилась практической частью. Малыши вместе с наставниками вышли на пешеходный переход, чтобы усвоить правила поведения на зебре. Дети с удовольствием участвовали в мероприятии, ответили на вопросы инспекторов о важности соблюдения правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. По завершении урока сотрудники ГИБДД вручили юным ученикам яркие световозвращательные подвески. Они рассказали детям об их правильном использовании и расположении на одежде.

Сегодняшнее мероприятие прошло в рамках профилактической акции, направленной на обеспечение безопасности несовершеннолетних пешеходов. В детских садах и начальной школе города инспектора провели немало родительских собраний, на которых рассказали мамам и папам о важности собственного правильного поведения на дорогах. Ведь дети являются самой уязвимой категорией из всех участников дорожного движения: они не умеют правильно оценивать скорость и расстояние транспортных средств, не осознают опасности, которой себя подвергают.

Зачастую виновниками ДТП являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах. Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь. Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей правилам дорожного движения, необходимо обращать их внимание на дорожную разметку, дорожные знаки.