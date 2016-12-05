В шести районах Сахалинской области возросла подростковая преступность

В Сахалинской области в 2016 году отмечено снижение подростковой преступности. Однако в шести районах наблюдается ее рост, сообщил сегодня на итоговой коллегии прокурор Николай Рябов.

- Рост преступности несовершеннолетних отмечен в Корсаковском, Макаровском, Смирныховском, Северо-Курильском, Томаринском, Тымовском районах. На этих территориях приняты далеко не все координационные, организационные и профилактические меры. Прокурорам указанных районов предлагаю проанализировать ситуацию и обеспечить адекватное реагирование, - сказал Рябов.

Вопросы соблюдения прав детей-сирот также не теряют актуальности.

- В 2016 году из бюджета на приобретение квартир для них выделено 430 млн рублей, жильем обеспечены все нуждающиеся. 53 из них – по нашим искам. Прокуроров прошу контролировать работу органов местного самоуправления по своевременному приобретению жилья, - резюмировал он.